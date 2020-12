5G Vodafone, Milano coperta al 90%

Il 5G Vodafone a quota 90% a Milano. L'azienda ha annunciato di aver superato il 90% di copertura della popolazione nel capoluogo lombardo, che si conferma la capitale europea del 5G.

«L'emergenza che stiamo vivendo ha acuito l'importanza per il Paese di disporre di una infrastruttura di telecomunicazioni moderna e ha accelerato l'adozione di modelli digitali da parte di imprese e amministrazioni - commenta Aldo Bisio, ad di Vodafone Italia, che ha oltre 40 progetti in sperimentazione sul 5G - Proseguiamo con la nostra strategia di investimenti per accompagnare la trasformazione digitale del Paese. Il 5G non è solo una opportunità ma una necessità per sostenere il trend di crescita esponenziale della domanda di dati, accelerata dalla pandemia». A giugno 2019 Vodafone Italia aveva lanciato il 5G su rete commerciale, prima in Italia, a Milano e 28 comuni dell'area metropolitana, e anche a Roma, Torino, Bologna e Napoli. I 41 progetti previsti dalla sperimentazione di Milano, promossa dal Ministero dello Sviluppo economico con 38 partner, in ambiti che vanno dalla sanità alla sicurezza, dalla mobilità all'industria, sono stati tutti realizzati e ora sta realizzando soluzioni 5G commerciali per i primi clienti business e coperture 5G dedicate a supporto della digitalizzazione delle imprese.



