3° Tiro cross al veleno violento di Suso che si stampa sulla traversa con Consigli del tutto inerme.26° Ancora un'occasione per il Milan: percussione di Calhanoglu, palla in mezzo, velo di Castillejo per Kessie: pallonetto morbido, supera Consigli, Lirola salva quasi sulla linea.34° Doppia occasione Sassuolo. Al 31' Donnarumma dice no al figlio d'arte, che tre minuti dopo è anticipato miracolosamente da Abate.39° Milan avanti con la fantastica galoppata e botta dai 16 metri di Kesie che non lascia scampo a Consigli.50° Raddoppio Milan con una giocata straordinaria di Suso che non lascia scampo a Consigli.60° Tris rossonero con una precisa fiondata dai 20 metri di Castillejo. Al 68' il Sassuolo va a bersaglio con il rasoterra di Djuricic. Al 94' Suso (con la deviazione di un difensore) trova il 4-1 finale.