3° Rete di Demiral in apertura. Calcio da fermo battuto da Dybala, deviazione vincente del difensore bianconero da distanza ravvicinata.

10° Dybala strappa palla a Veretout, il francese lo stende in area ed è rigore; ammonito Veretout per proteste; Ronaldo realizza con freddezza come sua abitudine, spiazzando Pau Lopez.

19° Cross di Florenzi, respinta corta di Szczesny, Pellegrini a botta sicura ma il pallone sbatte su Rabiot, che colpisce col braccio che però è attaccato al corpo. Niente rigore.

47° Nel recupero del primo tempo Rabiot innesca Cristiano Ronaldo, diagonale da dentro l'area del portoghese: Pau Lopez c'è.

65° Cross di Florenzi, stop e tiro di Dzeko, pallone sul palo.

68° Dopo aver rivisto le immagini, Guida concede calcio di rigore per un tocco di braccio di Alex Sandro; perfetta realizzazione di Perotti.

79° Assist di Cristiano Ronaldo, Higuain in gol, ma l'argentino viene segnalato in posizione di fuorigioco.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

