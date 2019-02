Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

31° LDoppia occasione per la Lazio! Prima il colpo di testa di Correa è respinto da Skriniar, poi la conclusione di Immobile trova un grande Handanovic.62° Cosa ha sbagliato Candreva! Conclusione di Joao Mario che Strakosha respinge, l'esterno da pochi passi manda a lato!89° Caicedo! Immobile pesca il neoentrato davanti ad Handanovic, conclusione a botta sicura ma il portiere nerazzurro con un riflesso mette in angolo. E subito dopo si ripete su Immobile.94° Doppia occasione per l'inter! Politano trova la grande risposta di Strakosha, Lautaro Martinez da due passi calcia alto!108° Immobile! La punta, in area, trova una conclusione sporca che batte Handanovic: bello in precedenza lo scambio tra lui e Caicedo125° Icardi trasforma il rigore concesso dal Var per l'intervento di Milimkovic Savic su D'ambrosio.