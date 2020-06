2 giugno tra celebrazioni e proteste

Greta Posca

Il 2 giugno fra celebrazioni e proteste in piazza Duomo. Alle 9 ieri mattina cerimonia dell'alzabandiera per le celebrazioni della festa della Repubblica. Al tradizionale appuntamento hanno preso parte il viceministro all'Interno, Matteo Mauri, il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore alla Sicurezza della Regione Riccardo De Corato, il prefetto Renato Saccone, il questore Sergio Bracco, il presidente di Anpi Milano, Roberto Cenati. Il primo cittadino ha letto durante la cerimonia i primi tre articoli della costituzione.

A seguire il centrodestra si è radunato in piazza Duomo per contestare il governo e chiedere di «ripartire insieme». Sono state circa mille le persone radunate in piazza Duomo con il dovuto distanziamento, una piazza a numero chiuso per le misure anti Covid che urla «dimissioni, dimissioni» rivolta al governo. Al centro della piazza tanti tricolore e tutti i manifestanti hanno bandierine, coccarde, bandiere dell'Italia. E poi i cartelli con le richieste per la ripartenza: «il tempo è scaduto è l'ora dei fatti», «pace fiscale stop alle cartelle», «aiuti veri per commercianti, artigiani e partite Iva», per citarne solo alcuni. In piazza Duomo è stato dedicato un minuto di silenzio alle vittime lombarde del Covid. Alla manifestazione ci sono i tre segretari lombardi dei partiti: Daniela Santanchè per Fratelli D'Italia, Paolo Grimoldi per la Lega e Massimiliano Salini per Forza Italia. Anche un gruppo di manifestanti formato da studenti ed esponenti dei centri sociali, circa una cinquantina, aveva protestato contro la sanità lombarda al di fuori delle transenne da lato di Palazzo Reale.

