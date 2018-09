29 anni senza Scirea: «Non amerebbe tutte queste telecamere»

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Con il suo comportamento in campo e fuori, ha lasciato una scia che colpisce anche adesso campioni che non lo hanno conosciuto. Rimango stupito a volte. Forse non mi merito un fratello così». Parole, sommesse, di Paolo Scirea. Lunedì sono stati 29 anni dalla scomparsa di Gaetano Scirea (vinse tutto nella Juve e divenne campione del Mondo con l'Italia nel 1982), in un incidente stradale in Polonia. Da allora Cinisello Balsamo e la Serenissima San Pio X (società dove Gaetano tirò i primi calci e di cui ora il fratello Paolo è presidente) lo ricordano con un torneo internazionale Under 14 e con il premio Carriera Esemplare, assegnato nelle ultime due edizioni a Fabio Quagliarella e Andrea Barzagli, «che lo aveva vinto nel 2017, ma non poté ritirarlo di persona. Ha voluto a tutti i costi farlo quest'anno. Non so come ringraziarlo».Ma a Gaetano Scirea piacerebbe il calcio di oggi? «Non lo so. Di certo è cambiato tutto, con i social e con tutte queste telecamere che colgono cose che prima sfuggivano». Sono anni felici per i due club di Gaetano: «La Juve è stata la sua vita, ma l'Atalanta lo ha svezzato e chiedeva sempre il suo risultato». Diverso per la Nazionale, «ma speriamo ora nei giovani che sono stati convocati».