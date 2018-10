Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

26° Suso ha un bella intuizione: mette in mezzo col mancino sul secondo palo per l'inserimento puntuale di Bonaventura che da due passi da Sorrentino spara alto.27° Milan in vantaggio con Higuain che raccoglie il suggerimento di Suso e mette alle spalle di Sorrentino: 1-0.35° Raddoppio rossonero, ancora Higuain che fa dobbietta, ancora ispirato da Suso, centralmente, non lascia scampo al povero Sorrentino.56° Tris del Milan con il tiro di Bonaventura dai 16 metri, toccato da un difensore avversario e palla in rete.63° Gloria anche per l'eterno Pellissier, che infila Donnarumma, pescato dalla verticalizzazione di Leris.92° Nel recupero a bersaglio Calhanoglu, dopo uno scambio con Higuain: tutto inutile, però, perché il turco si trovava oltre la linea difensiva dei veronesi.