25 Aprile in corteo con l'Anpi

Milano è memoria. La città si prepara alle celebrazioni per il 74esimo anniversario della Liberazione. Il corteo partirà alle 14 da corso Venezia e arriverà alle 15.30 in piazza Duomo. Qui parleranno, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente dell'Anpi milanese Roberto Cenati, la segretaria generale della Cisl Anna Maria Furlan. Al corteo prenderanno parte anche il segretario della Cgil, quello della Uil, il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. Il Pd metropolitano celebra il 25 aprile in chiave femminile, ricordando le donne che hanno animato la Resistenza. L'unico rappresentante del governo, che interverrà a titolo personale, è il sottosegretario del M5S Stefano Buffagni. La giornata inizierà alle 9 con le deposizioni delle corone in piazza Tricolore e a seguire una serie di soste alle varie lapidi fino alle 11 a quella di via Cascina Bellaria, al cimitero inglese di Trenno.

E il cuore di Milano sarà blindato dal mattino, perché gli antagonisti si sono dati appuntamento in via Palestro. Per questo un cordone di agenti proteggerà la Brigata Ebraica del corteo pomeridiano per evitare che sia preso di mira. (S.Rom.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA