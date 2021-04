25 Aprile all'Arco della Pace: streaming, note e teatranti

Un presidio all'Arco della Pace, nel rispetto delle norme anti-Covid, e una serie di contenuti in streaming, da alcuni luoghi della cultura chiusi dalla pandemia: l'Arci Mondini, il Bloom di Mezzago e il Piccolo Teatro occupato. Così la rete di Partigiani in Ogni Quartiere celebra il 25 Aprile. Quel giorno la piazza si animerà dalle 17, con interventi di rappresentanti di Non Una di Meno, Priorità alla Scuola, Rete Studenti Milano, Brigate Solidali, Vittorio Agnoletto, Recup, Fridays for Future. Dal circolo Arci Mondini, Rogoredo, interventi teatrali in diretta streaming. Tra gli altri, Andrea Pennacchi, Arianna Scommegna, Renato Sarti e Germano Lanzoni. Dal Bloom di Mezzago andranno in streaming i set di Tommy Kuti, Sista Awa, Mercanti di liquore, Panda Clan. E contributi anche dal Piccolo Teatro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 05:01

