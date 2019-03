Il Comune ha salvato un cane tenuto prigioniero dal suo padrone dentro un appartamento, lo ha curato e anche rieducato al rapporto con gli uomini. Per questo è stato risarcito di 2200 euro dal padrone. Un lupo cecoslovacco, Randall, un anno e mezzo, era stato lasciato in casa senza cibo né acqua, tra gli escrementi. Un vigile urbano lo ha liberato e poi il Comune se ne è preso cura. Adesso il tribunale ha condannato il proprietario ad un'ammenda, ma soprattutto per la prima volta ha riconosciuto un risarcimento all'amministrazione. A processo era finito un cinese di 23 anni che avrebbe tenuto Randall nel 2017 «in condizioni incompatibili con la sua natura» dentro un appartamento in via Ferrari «in un ambiente maleodorante e poco igienico», mentre era tornato in Cina.

