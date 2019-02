Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

1° Subito occasione per l'Inter! Poli sbaglia il passaggio per Skorupski e serve Icardi che completamente solo davanti al portiere spedisce a lato.28° Occasione per il Bologna con Santander che si presenta in area, ma il suo tiro indirizzato alla sinistra di Handanovic viene ribattuto dal portiere sloveno.32° Bologna in vantaggio: corner di Pulgar che trova Santander in area bravo nei pressi del primo palo ad anticipare De Vrij e di testa battere Handanovic.51° Inter pericolosa con Nainggolan che sugli sviluppi del calcio da fermo calcia al volo dal limite dell'area ma è bravo Skorupski a bloccare la sfera.66° Rimessa laterale di Dalbert che spiove in area e porta Lautaro, da ottima posizione, colpo di testa di poco a lato.87° Traversone di Dalbert per Ranocchia che in girata mancina impegna Skorupski, che si rifugia in angolo.