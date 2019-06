1-0 al 120', poi 3-4

MILANO I playout della discordia hanno sancito la permanenza in B della Salernitana del co-patron Claudio Lotito. Condannato ai rigori (3-4) il Venezia di Serse Cosmi, nonostante l'1-0 del ritorno al Penzo (41' Modolo) e la superiorità numerica dal 45' per il rosso a Minala.

I campani, vittoriosi 2-1 all'andata, sono riusciti a resistere e dal dischetto sono stati infallibili, mentre per i lagunari hanno sbagliato Bentivoglio (parata di Micai) e Coppolaro. Venezia condannato alla C come Foggia, Padova e Carpi. Invece, al salto all'insù di Virtus Entella, Pordenone e Juve Stabia si è ieri aggiunto il Pisa, corsaro 1-3 a Trieste (andata 2-2) nell'ultimo atto dei playoff. La quinta promossa (per riportare la B a 20 squadre) uscirà dalla seconda sfida di sabato tra Trapani e Piacenza, dopo lo 0-0 in Emilia. (M.Sar.)

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

