Lucia Ocone: «Divento cattiva per una boss tutta da ridere»

«Per la prima volta ho interpretato una donna totalmente lontana da me: ho dovuto essere cattiva, cinica, senza cuore». Lo dice, con entusiasmo, Lucia Ocone, comica e imitatrice che da oltre 15 anni vediamo muoversi con disinvoltura tra cinema e tv dal Commissario Manara a vari Mai dire dai film di Genovese a quelli di Brizzi e che da giovedì sarà al cinema in Uno di famiglia di Alessio Maria Federici. Nella storia di un onesto insegnante di dizione (Pietro Sermonti) che diventa il protetto di una famiglia mafiosa, l'attrice è la boss che lo stringe tra i suoi tentacoli malavitosi.«All'inizio, doveva essere un uomo, ma alla Warner sono stati bravi a trasformarlo al femminile per mostrare una donna di potere, arrogante, che si prende sempre ciò che vuole, compresi gli uomini.»«È stato il personaggio che ho più amato! Ho apprezzato molto che non fosse una macchietta: è una boss calabrese ma ha un look figo, da donna in carriera».«È vero, il potere può tentare anche un uomo rispettoso delle regole, soprattutto se quest'uomo è vessato dalla burocrazia. Infatti Luca barcolla, ma solo finché non si rende conto di venir privato della libertà».«Certo, mi arrabbio quando assisto a gesti di inciviltà, maleducazione, egoismo, ignoranza. Devo sforzarmi di trovare un equilibrio zen che mi riporti alla calma per evitare di finire in galera».«Sì, l'ironia è la chiave per dissacrare e far arrivare messaggi con leggerezza, quindi in modo più efficace.«Ma no! Nessuno può prendere sul serio questi personaggi, sono dei cretini e si vede benissimo».«L'idea mi stuzzicherebbe molto, ma non so quanto il pubblico possa essere interessato a vedermi in vesti diverse, forse non risulterei credibile».