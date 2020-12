Ex ristoratore muore a 51 anni da un mese lottava contro il virus

LA PANDEMIA

Con otto morti, nove in tutta la regione, (alcuni casi fanno riferimenti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo ieri dalle Asl), la provincia teramana è la più colpita dal Covid, anche se sono in netto calo il numero dei positivi, ieri in totale solo cinque.

Tra i decessi anche un uomo di 51 anni di Martinsicuro, Simone Giovannini, padre di quattro figli, due sono gemelli. Al momento non è chiaro come abbia contratto il virus, comunque, stando a quando riportato da alcuni conoscenti, aveva iniziato ad avvertire i primi sintomi all'inizio del mese. Dopo alcuni giorni la sua situazione di salute si era aggravata. Il ricovero in ospedale e ieri il decesso nel reparto di malattie infettive del Mazzini di Teramo. Simone, nella sua città era molto conosciuto perché era stato il titolare per molti anni di un ristorante pizzeria al centro. «Sono scioccato dalla notizia afferma il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni un'altra giovane vita spezzata da questo nemico invisibile, ma letale. Sia a livello personale che a nome di tutto il consiglio comunale ci stringiamo al dolere della famiglia».

ALLARME ANZIANI

Dramma alla Rsa Opera Pia Filippo Alessandrini di Civitella del Tronto. «Dai primi del mese ad oggi ci sono stati 17 decessi su 70 ospiti e quattro sono ricoveri nei Covid hospital in gravi condizioni». A denunciare il fatto è il segretario Antonio Alfiero di Giammartino della Uil fpl Teramo sanità. E aggiunge che stando alle sue fonti nella residenza per anziani «sono rimasti circa una cinquantina di anziani tra positivi, negativizzati e sani. Dei circa 40 operatori, invece, che prestavano servizio nella struttura ad occuparsi dei pensionati restano solo due infermieri e 13 operatori socio sanitari, il resto è in casa con il coronavirus, in quarantena o in malattia. Una situazione davvero tragica, continua Giammartino della quale qualcuno prima o poi ne dovrà rispondere nelle sedi opportune. Ma non è finita qui, - aggiunge - dovranno anche spiegare come mai alla fine di novembre hanno trasferito dalla casa di riposo di Silvi, quattro anziani positivi nella Rsa di Civitella, sapendo che non è una struttura idonea ad ospitare malati di Covid. Cioè, proprio a livello strutturale non può rispettare tutti i protocolli. Inoltre non ci sono i percorsi pulito e sporco».

Su questa vicenda al tempo rispose il presidente della ASP 1, l'avvocato Elisabetta Cantore, dicendo che il trasferimento fu fatto a seguito della notizia data un paio di giorni prima, il 24 novembre, della sindaca di Civitella Cristina Di Pietro su Fb: «Nella casa di Riposo Filippo Alessandrini, - si leggeva nel post - ai tamponi di controllo, sono risultati positivi ben 38 anziani ricoverati e 18 operatori sanitari». Mentre, nella giornata di ieri, sui 17 decessi, sia il presidente della Asp 1, Elisabetta Cantore, che la direttrice Sandra di Domenico, hanno preferito, almeno per il momento, non rilasciare nessuna dichiarazione.

Tito Di Persio

