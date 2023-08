Ricominciare con Energia: Ritornare in Forma Dopo le Vacanze Estive

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ITALFARMACIA S.R.L.

Dopo lunghe giornate trascorse al mare o in montagna, immersi nella natura e lontani dallo stress quotidiano, tornare alla routine può sembrare un duro colpo. Le ferie sono un momento di relax e divertimento, che spesso viene abbinato anche a un'alimentazione più libera e, in alcuni casi, ad una minor attenzione al proprio corpo. Durante le vacanze, infatti, è comune scivolare in una routine alimentare meno salutare, magari indulgendo in cibi calorici e appetitosi. Inoltre, il relax e la mancanza di attività fisica possono portare all'aumento di peso e alla perdita di tonicità muscolare.

Tuttavia, è fondamentale tenere in considerazione l'importanza di rimettersi in forma dopo le ferie. Quando ci si trova a dover affrontare la realtà post-vacanza, ci si può trovare di fronte a un piccolo problema: i chili in più e la sensazione di aver perso la forma fisica conquistata con tanto impegno. Arriva quindi il momento di ritrovare la vitalità, rinnovare l'energia e fare, con qualche sforzo, il primo passo verso un benessere a 360°. Dopo i piaceri delle vacanze, infatti, riprendere uno stile di vita attivo può essere una sfida, ma con la giusta motivazione e determinazione, si possono raggiungere gli obiettivi prestabiliti rimettendosi in forma.



Riprendere una routine di allenamento regolare è uno dei primi passi per rimettersi in forma dopo le ferie. È importante dedicare del tempo all'attività fisica, che può essere praticata sia in palestra che all'aperto, in modo da tonificare il corpo e bruciare le calorie in eccesso accumulate durante le vacanze e, parallelamente all'attività fisica, è necessario anche rivedere le proprie abitudini alimentari.

Sebbene l'alimentazione e l'attività fisica siano i pilastri principali per raggiungere questo obiettivo, gli integratori possono essere un supporto significativo nel processo di recupero, ma è fondamentale utilizzarli in modo consapevole e responsabile: possono agire come complemento prezioso, aiutando ad accelerare il processo di recupero della forma fisica. Tuttavia, è essenziale comprenderne l'uso corretto e consultare un professionista della salute prima di introdurre qualsiasi tipo di supplemento nella propria routine.



Alleati per il benessere

Tra le strategie per ridurre le adiposità e ritrovare una forma fisica migliore c’è il metodo chetogenico: si tratta di un processo normoproteico che deve essere seguito per un breve periodo sotto supervisione di un professionista e, se necessario, può essere ripetuto. Il protocollo può essere supportato da AMIN 21K, un integratore proteico appositamente formulato per accompagnare la riduzione di grasso in eccesso, ad esempio le barrette proteiche AMIN 21K BAR al gusto cioccolato, che offrono una percentuale elevata di proteine e 0 zuccheri. Le barrette AMIN 21K BAR, per le loro caratteristiche, possono essere assunte, indipendentemente dal percorso dimagrante, da coloro che hanno bisogno di un’integrazione proteica come gli anziani e gli sportivi, dai diabetici o ancora come spezza-fame. Sono adatte anche a chi ha intolleranze al lattosio o segue una dieta senza glutine o senza grassi idrogenati.

L’importanza dei sali minerali per il nostro organismo

I sali minerali sono elementi vitali per il nostro corpo, ma vengono spesso sottovalutati nel contesto di una dieta equilibrata. Quando oltre alla corretta alimentazione si vuole garantire un maggiore apporto di minerali, la corretta integrazione offre un valido aiuto, in particolare dopo i 65 anni. MAGNIFIKO è un integratore alimentare di Magnesio, Potassio, Vitamina C, Zinco, Vitamina B1, Vitamina B2 e Vitamina B6, con L-carnitina e Silice organica da Bamboo.



MAGNIFIKO, per le sue caratteristiche, è in grado di contribuire al nostro benessere: non contiene né glutine né lattosio, vanta un alto contenuto di Potassio e Magnesio e contiene Silice organica estratta dal Bamboo che offre a chi la assume un effetto anti-aging. Inoltre, l’associazione di Zinco e vitamine all’interno dell’integratore garantisce una migliore efficacia e contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, dando un grandissimo aiuto al sistema immunitario utilissimo per mantenere l’equilibrio elettrolitico dopo abbondante sudorazione, quindi ottimo nel periodo estivo o dopo l’attività sportiva.

Il metodo chetogenico con AMIN 21K ha delle percentuali di abbandono inferiori rispetto ad altre diete, grazie alle sue caratteristiche, alla sua efficacia nel ridurre l’appetito e alla mancanza di sensazione di fame. Naturalmente, alla fine del percorso, sarà necessario adottare un piano di educazione alimentare per mantenere i risultati raggiunti.



Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 15:53