Pronti per la Prova Costume

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ITALFARMACIA S.R.L.

L'estate si avvicina rapidamente, e con essa arriva anche il momento temuto da molti: la prova costume. Dopo mesi di inattività e forse qualche eccesso culinario, può essere difficile affrontare il momento di mostrare il proprio corpo in spiaggia o in piscina. Tuttavia, non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura di sé stessi e ritrovare la forma fisica desiderata. Quali sono, dunque le azioni che possiamo mettere in pratica per prenderci cura di noi stessi e della nostra forma?



Stabilire obiettivi realistici e creare un piano d'azione

Prima di tutto, è importante stabilire obiettivi realistici per raggiungere la forma desiderata. Una volta valutata la tua forma attuale, occorre creare un piano d'azione dettagliato per raggiungere gli obiettivi.



Allenamento fisico regolare

L'esercizio fisico è fondamentale per bruciare calorie, tonificare i muscoli e migliorare la forma fisica complessiva. Scegliere un'attività che ci piace, come la corsa, il nuoto, il sollevamento pesi o una lezione di fitness, ci aiuterà ad impegnarci e a praticarla regolarmente. Cerchiamo di dedicare una parte della giornata all'attività fisica, aumentando gradualmente l'intensità e la durata degli allenamenti.



Alimentazione sana ed equilibrata

Ma per prendersi cura del proprio organismo e contrastare il normale passare del tempo, si sa, il primo step è sicuramente seguire una corretta alimentazione, consultando un nutrizionista.

E’ noto che la condizione di sovrappeso o, addirittura, di obesità può contribuire ad aumentare il rischio di infiammazione all’interno del nostro organismo. Anche l’invecchiamento è un processo fisiologico che coinvolge l’organismo a tutti i livelli e può comportare una risposta infiammatoria, per questo si usa il termine inglese inflammaging, crasi cioè fusione tra le parole inflammation e aging ossia invecchiamento infiammatorio. Per il nostro benessere e la nostra salute è fondamentale tenere sotto controllo, per quanto possibile, lo stato infiammatorio dell’organismo.

Sicuramente possiamo intervenire sul nostro stile di vita. Fumo, eccesso di alcool e di calorie, consumo eccessivo di zuccheri, sovrappeso, sedentarietà, stress cronico sono tra i fattori che favoriscono l’infiammazione. Il tessuto adiposo non è solo la “ciccia” che ci rovina le giornate quando ci guardiamo allo specchio, ma può anche essere una prima possibilità di sviluppare situazioni spiacevoli per il proprio organismo. Insomma, liberarsi delle adiposità localizzate è fondamentale per il nostro aspetto estetico, ma soprattutto per la nostra salute.

A supporto è possibile usufruire di un integratore appositamente formulato, Amin 21 k, a base di proteine del siero di latte e aminoacidi che favorisce l’organismo nel bruciare i grassi in eccesso.

Senza dimenticare le barrette proteiche AMIN 21K BAR: altissima percentuale di proteine, 0 zuccheri, adatte agli intolleranti al lattosio, senza glutine, senza grassi idrogenati, senza OGM, gradevolissimo gusto cioccolato. Le barrette AMIN 21K BAR, per le loro caratteristiche, possono essere assunte, indipendentemente dal trattamento dimagrante, da coloro che hanno bisogno di un’integrazione proteica come gli anziani e gli sportivi, dai diabetici e come ottimo spezza-fame.

Per un aiuto aggiuntivo alla nostra salute, teniamo conto che i due terzi delle cellule del sistema immunitario si trovano nell’intestino e il microbiota ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e contro l’infiammazione. Ma non basta: recenti studi hanno dimostrato la sua influenza nel mantenimento del peso al di sotto dell’obesità.

BIOCULT STRONG è un integratore innovativo di 120 miliardi di probiotici, contiene 8 ceppi batterici (probiotici) scelti tra quelli che sappiamo essere più frequenti nel microbiota di persone sane, per affrontare le insidie che nuocciono al nostro organismo. Un ulteriore vantaggio: si conserva a temperatura ambiente senza alterazioni dei lactobacilli.



Per maggiori informazioni su AMIN 21K è possibile visitare il sito www.italfarmacia.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 11:00