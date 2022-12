Odontoiatria: prevenzione e trattamenti sanitari accessibili per la cura dei propri denti

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con BLUDENTAL CLINIQUE ITALIA S.R.L.

La salute del nostro corpo passa, senza dubbio, anche per i nostri denti: lo testimonia il fatto che molti disagi che coinvolgono il nostro organismo derivano proprio da un disturbo o ad una patologia che interessa il cavo orale. Prendersi cura dei propri denti e mantenere una corretta prevenzione, dunque, è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita.



Chi ha fatto della prevenzione e cura odontoiatrica una vera e propria missione è il gruppo Bludental che, oggi, annuncia l’apertura del suo cinquantesimo centro in Italia. Un percorso di crescita fatto di coraggio, innovazione e valori. Era il 2009 quando Bludental aprì le porte del suo primo ambulatorio sul territorio italiano. Dopo soli 13 anni, con cinquanta centri all’attivo, l’obiettivo ambizioso di affermarsi come punto di riferimento del settore odontoiatrico per medici e pazienti sembra essere pienamente raggiunto. Ma l’indole del progetto stesso è all’insegna della ricerca e dell’innovazione, l’apertura del cinquantesimo centro, con la sede di Padova, è solo una tappa di un obiettivo più grande, un’offerta diffusa e di valore per la salute orale di tutti.



Un accesso immediato alle cure e alla prevenzione

Il marchio Bludental in questi anni è divenuto simbolo di qualità per gli oltre 300mila pazienti che ne hanno beneficiato. Le strutture dei centri sono accoglienti, moderne e sicure, gli ambienti sono curati nel dettaglio allo scopo di accompagnare i pazienti in tutte le fasi della terapia. Il personale è altamente qualificato e diversificato, per dedicare un’attenzione personalizzata e al contempo completa all’interno della stessa struttura. Insomma, Bludental ha saputo mettere in piedi un modello ora sinonimo di garanzia.

«E’ una tappa molto importante nel nostro percorso» - afferma Fabio Valleriani, Ceo di Bludental - «Aver raggiunto un numero così importante di centri sul territorio ci consente di fare tesoro dell’esperienza del network per offrire eccellenza in ogni singola realtà». L’apertura del cinquantesimo centro, per il gruppo, fa parte della realizzazione di un traguardo: rendere vicini e accessibili i propri servizi, anche fisicamente, tramite una presenza capillare sul territorio. L’elevato livello delle tecnologie, unito all’accessibilità delle cure, infatti, è da sempre vanto degli ambulatori Bludental. Le migliori innovazioni in campo odontoiatrico sono messe al servizio dei pazienti per garantire la massima efficienza in ogni trattamento. A questi importanti aspetti è doveroso aggiungere, inoltre, la possibilità di predisporre modalità di pagamento personalizzate per andare incontro alle differenti esigenze.



Uno sguardo al futuro

Il gruppo Bludental, con i suoi 50 centri, oggi conta più di 600 collaboratori e oltre 300mila pazienti che si affidano regolarmente alle loro cure. Ma l’obiettivo del network è guardare ancora più lontano, con l’intento di continuare ad ampliare la sua presenza nel settore odontoiatrico. Gli specialisti dei centri Bludental sono a disposizione dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8 alle 20.

Con l’apertura della sede di Padova, Bludental conquista dunque un nuovo importante traguardo, raggiungendo il 50esimo centro aperto sul territorio italiano. Partendo dal Lazio nel 2009, il gruppo è cresciuto con orgoglio, diffondendo sul territorio la propria filosofia aziendale basata sui valori fondamentali di qualità, accessibilità, sicurezza e trasparenza del servizio al paziente.



Una realtà affermata

Oggi Bludental è una realtà affermata e conosciuta a livello nazionale per il suo sviluppo solido e costante che si è contraddistinto grazie a punti di forza concreti e distintivi: costante ricerca nell’innovazione, dispositivi medici e materiali d’avanguardia, investimenti strategici sulle persone, competitività del servizio e rispetto di rigidi standard sanitari. Bludental continua così a crescere e puntare alto, forti dell’efficienza dei nostri collaboratori e della fiducia accordata dai pazienti. Ogni risultato è fatto per guardare oltre, verso un nuovo obiettivo.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.bludental.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 17:23