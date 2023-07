La sinergia tra Corpo e Psiche per un benessere totale

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ITALFARMACIA S.R.L.

Nel caotico ritmo della vita moderna, dove il tempo sembra scorrere in fretta, l’equilibrio psicologico è diventato una priorità sempre più rilevante. L'ansia, lo stress e la depressione sono diventati problemi comuni nella società odierna, e la ricerca di modi per preservare e migliorare il benessere psicologico è diventata essenziale per affrontare le sfide della vita quotidiana.

La connessione tra la salute fisica e la salute mentale è un aspetto cruciale per un benessere generale ottimale. Mentre spesso tendiamo a considerare questi due aspetti separatamente, la scienza ci rivela come siano in realtà intimamente legati, e migliorare uno di essi può portare a notevoli benefici anche nell'altro. Il raggiungimento di uno stato di salute fisica ottimale può apportare numerosi vantaggi all’armonia della psiche, e viceversa. Pertanto, è fondamentale trattarli come componenti integrali del benessere complessivo di una persona. Buonumore, riduzione dello stress, autostima e fiducia in sé stessi, aumento della concentrazione e della memoria, aumento della qualità del sonno e gestione dell’equilibrio emotivo: questi sono solo alcuni dei benefici che la salute fisica riflette sul benessere mentale.



L'esercizio fisico regolare emerge come uno degli elementi chiave di questa connessione positiva. Non solo migliora la forza, la resistenza e la flessibilità del corpo, ma ha anche un profondo impatto sul benessere mentale in varie forme. Allo stesso modo, una corretta alimentazione gioca un ruolo significativo nel benessere mentale. Il nostro cervello richiede nutrienti adeguati per funzionare al meglio, compresi grassi sani, proteine, vitamine e minerali. Un'alimentazione bilanciata e salutare può migliorare l'energia, la concentrazione e le capacità cognitive, favorendo allo stesso tempo una maggiore stabilità emotiva. D'altra parte, la salute mentale ha un'influenza sulla salute fisica. Lo stress cronico e l'ansia possono provocare una serie di problemi fisici, tra cui malattie cardiache, ipertensione, disturbi del sonno e disturbi gastrointestinali.



Alleati per il benessere

E per chi vuole ridurre le adiposità e trovare una forma fisica migliore? Esistono molte strategie e un percorso è il metodo chetogenico: si tratta di un processo normoproteico che deve essere seguito per un breve periodo sotto supervisione di un professionista e, se necessario, può essere ripetuto. Il protocollo può essere supportato da AMIN 21K, un integratore proteico appositamente formulato per accompagnare la riduzione di grasso in eccesso, ad esempio le barrette proteiche AMIN 21K BAR al gusto cioccolato, che offrono una percentuale elevata di proteine e 0 zuccheri. Le barrette AMIN 21K BAR, per le loro caratteristiche, possono essere assunte, indipendentemente dal percorso dimagrante, da coloro che hanno bisogno di un’integrazione proteica come gli anziani e gli sportivi, dai diabetici o ancora come spezza-fame. Sono adatte anche a chi ha intolleranze al lattosio o segue una dieta senza glutine o senza grassi idrogenati.

L’importanza dei sali minerali per il nostro organismo

I sali minerali sono elementi vitali per il nostro corpo, ma vengono spesso sottovalutati nel contesto di una dieta equilibrata. Quando oltre alla corretta alimentazione si vuole garantire un maggiore apporto di minerali, la corretta integrazione offre un valido aiuto, in particolare dopo i 65 anni. MAGNIFIKO è un integratore alimentare di Magnesio, Potassio, Vitamina C, Zinco, Vitamina B1, Vitamina B2 e Vitamina B6, con L-carnitina e Silice organica da Bamboo.



MAGNIFIKO, per le sue caratteristiche, è in grado di contribuire al nostro benessere: non contiene né glutine né lattosio, vanta un alto contenuto di Potassio e Magnesio e contiene Silice organica estratta dal Bamboo che offre a chi la assume un effetto anti-aging. Inoltre, l’associazione di Zinco e vitamine all’interno dell’integratore garantisce una migliore efficacia e contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, dando un grandissimo aiuto al sistema immunitario utilissimo per mantenere l’equilibrio elettrolitico dopo abbondante sudorazione, quindi ottimo nel periodo estivo o dopo l’attività sportiva.

Il metodo chetogenico con AMIN 21K ha delle percentuali di abbandono inferiori rispetto ad altre diete, grazie alle sue caratteristiche, alla sua efficacia nel ridurre l’appetito e alla mancanza di sensazione di fame. Naturalmente, alla fine del percorso, sarà necessario adottare un piano di educazione alimentare per mantenere i risultati raggiunti.

Per maggiori informazioni su AMIN 21K è possibile visitare il sito www.italfarmacia.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 09:51

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.