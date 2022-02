L’olio CDB e i suoi benefici per la salute

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con JUSTMARY

Estratto dalla cannabis, il CBD (o cannabidiolo) è un prodotto sicuro e naturale che si sta facendo strada grazie ai suoi molteplici benefici per la salute. Utilizzato nella terapia a diverse patologie, non ha effetti psicoattivi, non crea dipendenza ed è alla base di numerosi prodotti pensati per la cura e il benessere dell’uomo e per il pet.



Un toccasana per mente e corpo

Con livelli di THC pari a zero, e comunque inferiori allo 0,2% previsto dalle normative in vigore, il CBD è perfettamente legale e sempre più utilizzato come uno dei principali elementi della cosiddetta Cannabis terapeutica. Largamente impiegato in medicina, il cannabidiolo è un vero e proprio tonico per la mente e per il corpo.

Negli ultimi anni, l’attenzione della scienza sul CBD è aumentata in modo esponenziale, portando a numerosi studi che ne evidenziano le proprietà e le possibilità di impiego. Il potenziale antipsicotico del CBD permette di trattare la schizofrenia. Perfetto contro l’ansia, permette di limitare anche gli effetti dello stress post-traumatico e i disturbi ossessivo-compulsivi.



Un alleato nella vita di tutti i giorni

Ma il cannabidiolo è anche un ottimo alleato nella vita di tutti i giorni. Le sue proprietà antiemetiche consentono di ridurre i sintomi di nausea e rigetto, mentre quelle neuroprotettive aiutano a contrastare lo stress ossidativo delle cellule, riducendo così sensibilmente i livelli mortalità delle cellule cerebrali.

Ma il CBD è perfetto anche per riposare meglio e come integratore: grazie alle sue capacità distensive e rilassanti, infatti, combatte l’insonnia e i risvegli notturni; le proprietà analgesiche favoriscono, invece, il recupero fisico dopo una intensa sessione di allenamento o una gara sportiva; quelle antinfiammatorie, che alleviano infiammazioni o lesioni da trauma.

Infine, riducendo il senso di fame e stimolando la produzione di energia attraverso l’ossidazione degli acidi grassi che si sono immagazzinati nel tessuto adiposo del nostro organismo, il CBD migliora il metabolismo ed è perfetto per chi vuole perdere peso.



L’olio di CBD

Il modo più efficace per assumere il CBD è l’olio di CBD, che si ricava dall’estrazione del cannabidiolo e dei principali composti (terpeni, flavonoidi ed altri cannabinoidi) presenti nei fiori femminili della cannabis sativa. Ovviamente, non può assolutamente essere destinato ad usi non consentiti dalla legge, quale per esempio il fumo.

È possibile assumerne poche gocce direttamente sotto la lingua per giovare dei suoi effetti benefici. A contatto con i capillari presenti in bocca, infatti, il cannabidiolo entra facilmente in circolo, senza passare dallo stomaco, dove finirebbe per disperdere le sue proprietà.

In questo modo, gli effetti sono quasi immediati. Importante prestare attenzione al numero di gocce, iniziando magari con un dosaggio minimo, per poi, sempre senza eccedere, aumentare la dose in base ai segnali del proprio organismo.

In ogni caso, una volta posizionate le gocce sotto la lingua, occorre attendere qualche minuto prima di deglutire, così da permettere di assimilare correttamente l’olio. Inoltre, è fondamentale non fumare o mangiare nei 5 minuti precedenti e successivi all’assunzione dell’olio. Cibo e fumo, infatti, interferiscono con l’azione del CBD.



I benefici dell’olio di CBD per gli animali

Le proprietà benefiche dell’olio di CBD sono perfette anche per restituire sollievo e benessere ai nostri amici a quattro zampe, in particolare per cani e gatti. L’azione dell'olio CBD Pet gioca un ruolo chiave nel controllo e nella soppressione del dolore. L’origine naturale del prodotto, inoltre, non presenta alcun indesiderato effetto collaterale, se non diarrea o affaticamento dettati da un errato dosaggio.

Indicato per contrastare i disturbi legati all’avanzare dell’età, ma anche per riequilibrare il sistema psico-fisico, l’olio di CBD Pet agisce per limitare l’inquietudine e il nervosismo causati da situazioni e momenti particolarmente stressanti per i nostri compagni di vita a quattro zampe, ha un’azione benevola in caso di epilessie, osteoartrosi, dermatite, malattie autoimmuni e neurologiche.

Ma un utilizzo corretto dell’olio aiuta anche a prevenire i disturbi alimentari, accresce la vitalità e le prestazioni in età adulta, oltre a ottimizzare la funzionalità delle terapie veterinarie e donare un naturale sostegno all’animale.

Inoltre, studi clinici hanno dimostrato che, in regime di dieta equilibrata, l’olio di cannabidiolo migliora la funzionalità cerebrale, riduce il rischio di sviluppare specifiche patologie e stabilizza i parametri biologici e la fisiologia gastrointestinale.



