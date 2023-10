Istituti di analisi diagnostiche e prevenzione sul territorio, un supporto per l’intera comunità

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA EMMEPI S.R.L.

Istituti di cruciale rilevanza quando si tratta di supportare la salute e il benessere della comunità, i laboratori medici sul territorio rappresentano un importante punto di riferimento in termini di accesso agli strumenti diagnostici e alle prestazioni sanitarie, permettendo ai cittadini di sottoporsi ad analisi cliniche di ogni tipo e di ritirare in tutta comodità i relativi referti.



Da sempre al fianco dei cittadini

Una impostazione e un supporto concreto, che si ripercuotono positivamente anche sul Sistema Sanitario Nazionale e avvicinano cure e possibilità alla popolazione.

Nel territorio di Roma, questo ruolo è giocato con professionalità, preparazione, affidabilità e strumentazione di ultima generazione dal Laboratorio di Patologia Clinica Emmepi, laboratorio di analisi vicino alle necessità dei suoi pazienti, che opera sul territorio dal 1981.



Libertà di scelta e professionalità

Sito in Piazza Aruleno Celio Sabino, a pochi metri dalla stazione della Metropolitana di Giulio Agricola, da oltre quarant’anni Emmepi Lab mette al servizio della propria comunità la possibilità di accedere a innumerevoli esami, da eseguire letteralmente a due passi da casa. La Direzione attuale del laboratorio opera sia in convenzione, sia privatamente, così da venire incontro a ogni differente esigenza.

In ambienti moderni e confortevoli, la struttura esegue circa 400.000 prestazioni analitiche annue ed è pensata e progettata per agevolare un comodo accesso a chiunque, compresi pazienti con problemi di deambulazione o affetti da disabilità. Il personale sanitario e amministrativo di Emmepi Lab è scrupolosamente e costantemente aggiornato attraverso corsi di formazione continua.

I servizi offerti

Tra i numerosi servizi offerti, anche la comodità unica di accedere a prelievi senza prenotazione, effettuati tutta la settimana: dal lunedì al venerdì dalle 7 ale 16; il sabato dalle 7 alle 10.30 e nella finestra domenicale dalle 8 alle 9.30.

Vastissima, poi, l’offerta di pacchetti privati cuciti su misura sulle necessità del paziente: dal Breath test al Bi test, dal check-up maschile al PSA, passando dal coagulativo e il Dieci esami, oppure, ancora, la curva prolattina e quella glicemica, le valutazioni sulle intolleranze alimentari, gli esami delle urine, l’HE4, il Pap test e quello per il Papilloma virus.



A ciò si aggiungono le prestazioni per tracciare il profilo del paziente in campo cardiologico, della gravidanza, ormonale, tiroideo e di check-up generale. Oltre ai Pacchetti specifici, come il Salute Plus, quello per TAC/Risonanza, per la Prevenzione Colon e quello specifico per il Diabete. Tutti servizi offerti a prezzi calmierati e contenuti, così da garantire un importante apporto in tema di prevenzione e cura della persona.

Tutti pacchetti che, anche durante fasi di emergenza, come nel complicato periodo del Covid, hanno permesso al Laboratorio Emmepi di fare la differenza, permettendo ai pazienti impossibilitati ad accedere alle strutture ospedaliere e di sottoporsi a controlli in sicurezza, godendo della rinomata professionalità del centro per mantenersi in salute e curarsi in tranquillità.



Un impegno concreto

La politica del Laboratorio impone di seguire e stare al passo con l’evoluzione e il miglioramento del campo medico. In tal senso, oltre alla formazione costante del personale, l’impegno della Direzione si concretizza nell’aggiornamento delle strumentazioni effettuato all’incirca ogni tre anni. In questo modo, le attrezzature a disposizione sono sempre di ultima generazione e all’avanguardia. Un impegno concreto che ha come obiettivo quello di riuscire a fornire sempre un servizio adeguato e altamente professionale.

Emmepi Lab dà seguito al proprio impegno e alla propria missione di prevenzione e cura anche organizzando giornate di esami gratuiti. Un modo per andare incontro alle esigenze delle persone in difficoltà e dare una risposta concreta a un periodo non semplice per molte famiglie e persone. Perché la salute di ogni paziente e la sua dignità sono da sempre la priorità.



Per maggiori informazioni e conoscere nel dettaglio i servizi proposti dal Laboratorio è possibile visitare il sito internet www.emmepilab.com/.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 10:08