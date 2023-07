Estate e self-care

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ITALFARMACIA S.R.L.

È arrivata l’estate e con lei anche la prova costume e il desiderio di eliminare i chili di troppo. Il dimagrimento in vista dell’estate è infatti un obiettivo comune per molti, ma come si può ottenere in modo sano e sicuro? Dimagrire in modo sano ed efficace richiede impegno, costanza e una combinazione di dieta equilibrata ed esercizio fisico regolare: non serve cercare soluzioni rapide o utilizzare diete drastiche, piuttosto è necessario effettuare scelte consapevoli per il proprio benessere a lungo termine e per il proprio stile di vita.



A moltissimi sarà capitato di leggere promesse di risultati mirabolanti e, soprattutto, senza sacrifici di alcun tipo. In linea generale, le pillole miracolose per dimagrire non esistono e, in ogni caso, ogni tipo di farmaco che aiuta nel dimagrimento, dovrebbero essere prescritto da un medico e assunto sotto il suo controllo. Il sovrappeso e, nei casi estremi, l’obesità, sono condizioni serie e possono indebolire le difese immunitarie, provocare stati patologici come ipertensione arteriosa, malattie dell’apparato cardiocircolatorio, malattie metaboliche (aumento colesterolo e trigliceridi ematici), diabete, osteoporosi, litiasi biliare e steatosi epatica (fegato grasso). Per risolvere i problemi di sovrappeso e obesità è sempre e strettamente necessario rivolgersi a professionisti seri ed esperti che possano consigliare il percorso più adeguato alle diverse esigenze di salute e benessere di ognuno e realizzare piani personalizzati e ad hoc.



Il metodo chetogenico si tratta di un processo normoproteico che deve essere seguito per un breve periodo e, se necessario, può essere ripetuto sempre sotto supervisione di un professionista. Il protocollo può essere supportato da AMIN 21K, un integratore proteico appositamente formulato per accompagnare la riduzione di grasso in eccesso, ad esempio le barrette proteiche AMIN 21K BAR al gusto cioccolato, che offrono una percentuale elevata di proteine e 0 zuccheri. Le barrette AMIN 21K BAR, per le loro caratteristiche, possono essere assunte, indipendentemente dal percorso dimagrante, da coloro che hanno bisogno di un’integrazione proteica come gli anziani e gli sportivi, dai diabetici o ancora come spezza-fame. Sono adatte anche a chi ha intolleranze al lattosio o segue una dieta senza glutine o senza grassi idrogenati.

L’importanza di reintegrare i sali minerali

Inoltre, nella bella stagione, a causa delle temperature più alte e anche di una maggiore attività fisica, si suda molto, con inevitabile diminuzione di potassio e magnesio e conseguente stanchezza, irritabilità e debolezza muscolare, nei casi più gravi crampi muscolari e cali della pressione. Quando oltre alla corretta alimentazione vogliamo garantire un maggiore apporto di minerali, la corretta integrazione offre un valido aiuto, in particolare dopo i 65 anni. MAGNIFIKO è un integratore alimentare di Magnesio, Potassio, Vitamina C, Zinco, Vitamina B1, Vitamina B2 e Vitamina B6, con L-carnitina e Silice organica da Bamboo.



MAGNIFIKO, per le sue caratteristiche, è in grado di contribuire al nostro benessere: non contiene né glutine né lattosio, vanta un alto contenuto di Potassio e Magnesio e contiene Silice organica estratta dal Bamboo che offre a chi la assume un effetto anti-aging. Inoltre, l’associazione di Zinco e vitamine all’interno dell’integratore garantisce una migliore efficacia e contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, dando un grandissimo aiuto al sistema immunitario utilissimo per mantenere l’equilibrio elettrolitico dopo abbondante sudorazione, quindi ottimo nel periodo estivo o dopo l’attività sportiva.

Il metodo chetogenico con AMIN 21K ha delle percentuali di abbandono inferiori rispetto ad altre diete, grazie alle sue caratteristiche, alla sua efficacia nel ridurre l’appetito e alla mancanza di sensazione di fame. Naturalmente, alla fine del percorso, sarà necessario adottare un piano di educazione alimentare per mantenere i risultati raggiunti.

Per maggiori informazioni su AMIN 21K è possibile visitare il sito www.italfarmacia.com

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.