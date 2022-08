Denti disallineati? Scopri la soluzione trasparente per correggerli

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con GEMELLI DENTAL CENTER

Sappiamo tutti quanto sia importante il sorriso: un piccolo gesto che diventa mezzo di comunicazione universale e che trasmette nell’immediato emozioni positive al nostro interlocutore. Un’espressione che però, per alcune persone, può diventare sinonimo di disagio. Quando i denti sono disallineati, posizionati irregolarmente o molto spaziati tra loro possono infatti essere motivo di imbarazzo. Soprattutto in età adulta si pensa che per correggere questo difetto, a un primo sguardo solo estetico, sia necessario ricorrere al classico apparecchio con placchette e fili metallici. Questo oggi non è più vero. Esistono infatti diverse soluzioni per porre rimedio al disallineamento dentale in modo discreto, come gli allineatori trasparenti: delle mascherine rimovibili che permettono di riportare i denti nella posizione corretta senza alterare l’estetica del sorriso.



Una giornata dedicata all’ortodonzia trasparente

Per conoscere meglio questa soluzione, il Dental Center Gemelli , il Centro Odontoiatrico del Policlinico Gemelli di Roma, terrà un Open Day dedicato interamente all’ortodonzia e agli allineatori trasparenti, in programma giovedì 15 settembre presso la sua sede in Largo Agostino Gemelli, 8.



Durante la giornata sarà possibile effettuare una visita con un esperto ortodontista per valutare l’utilizzo del trattamento sul singolo caso. Grazie alle moderne tecnologie del Dental Center, il dentista potrà rilevare le impronte dentali del paziente con uno scanner intraorale che, grazie all’utilizzo di un avanzato software, realizza digitalmente una simulazione del sorriso a fine trattamento. Sarà quindi possibile capire in tempo reale quale sarà il risultato finale e come cambierà il sorriso nel tempo.







In cosa consiste il trattamento ortodontico

Dopo aver rilevato le impronte, l’ortodontista elabora il piano di cura e, dopo qualche settimana, consegna al paziente un set di allineatori, da sostituire periodicamente a casa, in totale autonomia. Gli allineatori, cambiati ogni 10 giorni circa, andranno a lavorare sui denti in maniera costante nel tempo, così da spostarne la posizione. Per una resa ottimale, infatti, è fortemente consigliato indossare gli allineatori almeno 22 ore al giorno, togliendoli solo durante i pasti. La durata del trattamento varia, in base alla complessità del caso, da 6 a 24 mesi con visite di controllo ogni 4 o 6 settimane circa.



Questa soluzione trasparente è adatta, non solo agli adulti, ma anche ad adolescenti e bambini che presentano disallineamento o malocclusione dentale. È utile ricordare che il disallineamento dentale non è un problema puramente estetico. I denti mal posizionati possono infatti creare dei disagi dal punto di vista funzionale e quindi nella masticazione e anche nella quotidiana igiene orale. Gli accumuli di tartaro infatti sono difficili da eliminare nei punti in cui i denti sono più vicini tra loro. Da qui possono insorgere numerose problematiche, la più comune delle quali è la carie.



Come partecipare alla giornata dedicata

Per partecipare all’Open Day è necessario prenotare il proprio appuntamento chiamando il numero 06 30156700 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30 - sabato dalle 8:30 alle 12:30). La sede del Dental Center è a Roma in Largo Agostino Gemelli, 8 presso il Policlinico Gemelli (Piano 5, Ala D).



Per maggiori informazioni sul Dental Center è possibile visitare la pagina web privato.policlinicogemelli.it/gemelli-dental-center/



Per informazioni sull’Open Day del 15 settembre è possibile chiamare il numero 06 30156700



Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici: Dott. Raffaele Bollero. Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Verbania, n. 168.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 15:30