Curare la propria forma in vista delle feste

Le feste natalizie sono un momento di serenità che ci permette di trascorrere del tempo con i propri cari e le amicizie, oltre a concedersi qualche sfizio culinario. E’ importante godersi questi momenti di convivialità e di festa, ma allo stesso tempo mantenersi in forma e prendersi cura del proprio corpo può essere un obiettivo comune per molti.

Sebbene la gioia di mangiare deliziosi piatti sia parte integrante delle festività, è importante evitare gli eccessi e mantenere un’alimentazione quanto più equilibrata possibile, senza chiaramente dover rinunciare del tutto agli sfizi. Eccedere nel consumo del cibo può rovinare gli sforzi fatti nei mesi passati e gli obiettivi prefissati, portando eventualmente anche ad una flessione delle abitudini che si erano introdotte. Dunque senza dover arrivare a privazioni importanti e rinunce eccessive nei giorni di festa, dei consigli utili potrebbero riguardare l’avere ben chiaro un ritmo alimentare corretto, non perdendo di vista uno stile di vita sano e salutare anche durante la stagione delle festività; praticare attività sportiva, anche facendo semplice movimento all’aria aperta, come delle passeggiate nei vari mercatini; stabilire degli obiettivi reali e raggiungibili.



Il principio di partenza è che non bisogna fare pressione su sé stessi ma cercare di trovare il giusto bilanciamento tra la cura del proprio benessere e il piacere delle festività.

Alcuni invece potrebbero decidere di bruciare le adiposità in eccesso prima dell’arrivo delle feste, per poi essere più “rilassati” e togliersi magari qualche sfizio in più.



Alleati con il benessere

Un percorso in tal senso potrebbe essere il metodo chetogenico: si tratta di un processo normoproteico che deve essere seguito per un breve periodo sotto supervisione di un professionista e, se necessario, può essere ripetuto. Il protocollo può essere supportato da AMIN 21K, un integratore proteico appositamente formulato per accompagnare la riduzione di grasso in eccesso, ad esempio le barrette proteiche AMIN 21K BAR al gusto cioccolato, che offrono una percentuale elevata di proteine e 0 zuccheri. Le barrette AMIN 21K BAR, per le loro caratteristiche, possono essere assunte, indipendentemente dal percorso dimagrante, da coloro che hanno bisogno di un’integrazione proteica come gli anziani e gli sportivi, dai diabetici o ancora come spezza-fame. Sono adatte anche a chi ha intolleranze al lattosio o segue una dieta senza glutine o senza grassi idrogenati.

L’importanza dei sali minerali per il nostro organismo

I sali minerali sono elementi vitali per il nostro corpo, ma vengono spesso sottovalutati nel contesto di una dieta equilibrata. Quando oltre alla corretta alimentazione si vuole garantire un maggiore apporto di minerali, la corretta integrazione offre un valido aiuto, in particolare dopo i 65 anni. MAGNIFIKO è un integratore alimentare di Magnesio, Potassio, Vitamina C, Zinco, Vitamina B1, Vitamina B2 e Vitamina B6, con L-carnitina e Silice organica da Bamboo.



MAGNIFIKO, per le sue caratteristiche, è in grado di contribuire al nostro benessere: non contiene né glutine né lattosio, vanta un alto contenuto di Potassio e Magnesio e contiene Silice organica estratta dal Bamboo che offre a chi la assume un effetto anti-aging. Inoltre, l’associazione di Zinco e vitamine all’interno dell’integratore garantisce una migliore efficacia e contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, dando un grandissimo aiuto al sistema immunitario utilissimo per mantenere l’equilibrio elettrolitico dopo abbondante sudorazione, quindi ottimo nel periodo estivo o dopo l’attività sportiva.



Il metodo chetogenico con AMIN 21K ha delle percentuali di abbandono inferiori rispetto ad altre diete, grazie alle sue caratteristiche, alla sua efficacia nel ridurre l’appetito e alla mancanza di sensazione di fame. Naturalmente, alla fine del percorso, sarà necessario adottare un piano di educazione alimentare per mantenere i risultati raggiunti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 11:27

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.