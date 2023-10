Verso l’eccellenza nelle professioni creative

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI

I percorsi di orientamento rivestono un ruolo cruciale nella quotidianità degli studenti poiché li aiutano a prendere decisioni ponderate e informate per il proprio futuro e a delineare il loro percorso professionale: un processo complesso che richiede un'accurata valutazione delle proprie passioni, competenze e interessi, unitamente a una profonda conoscenza delle opportunità educative e professionali a disposizione.

In questo contesto, gli eventi dedicati all'orientamento, come il Salone dello Studente di Milano, programmato per il 23 e 24 ottobre, emergono come punti di riferimento essenziali.



Il Salone dello Studente costituisce infatti un'arena in cui è possibile esplorare un vasto panorama di percorsi formativi e professionali. L'edizione di quest'anno offre agli studenti delle scuole superiori, ai neolaureati e a tutti coloro che ambiscono a delineare la propria carriera una grande opportunità: i partecipanti avranno infatti la possibilità di interagire con rappresentanti di università, accademie, istituti di formazione, aziende e organizzazioni, i quali forniranno preziose informazioni sulle loro offerte didattiche, requisiti di ammissione e prospettive di carriera. Uno spazio di incontro e condivisione che permetterà ai partecipanti di accedere ad una visione completa del panorama universitario e di iniziare a costruire un futuro su basi solide e consapevoli.



NABA, Nuova Accademia di Belle Arti: una guida alle professioni creative del futuro

Tra gli istituti presenti quest’anno al centro congressi Palazzo Stelline il 23 e il 24 ottobre c’è NABA, Accademia di formazione all’arte e al design che si prepara a svolgere un ruolo di primo piano offrendo agli aspiranti artisti e creativi un'opportunità unica di scoprire le ampie possibilità di formazione e le prospettive professionali offerte nel mondo delle arti.

Fondata nel 1980 da Ausonio Zappa, coinvolgendo un nucleo di artisti tra le figure più rappresentative dell’epoca tra cui Gianni Colombo, Franco Grignani, Carlo Mo, Emilio Tadini e Luigi Veronesi, con l’obiettivo di sfidare la rigidità della tradizione accademica e di aprire la strada a visioni e linguaggi più contemporanei, NABA è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e rappresenta oggi l’epicentro delle professioni creative del Paese: questo spirito pionieristico ha portato l’università all'ottenimento del riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca sin dal 1981 e nel 2017 entra a far parte di Galileo Global Education Italia, uno dei principali player internazionali nella formazione superiore privata con un’offerta che spazia dalle arti applicate, alla moda, al design, al digital/web, fino all’economia e alla medicina, confermando la sua posizione di leader nell'educazione artistica italiana.

Nei due campus di Milano e Roma, NABA offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari.

Oltre alla vasta gamma di Trienni, Bienni Specialistici e Master Accademici, NABA è la prima Accademia di Belle Arti in Italia a offrire una Scuola di Dottorato (PhD) in ambito artistico interamente practice-based: un innovativo programma nel panorama italiano in partenza nell’A.A. 2024/25, in partenariato con la prestigiosa Università di Göteborg in Svezia, che rappresenta una importante opportunità per tutti gli artisti emergenti che intendono trasformare la propria pratica artistica in una carriera professionale. L’offerta accademica è infine completata da una serie di Special Programmes che rendono l'apprendimento flessibile e su misura per tutti gli studenti: questi programmi includono Corsi Brevi, il Gap Year Programme, il Foundation Course, il Semester Abroad Programmes e i Summer Courses, garantendo un'esperienza educativa adattabile alle esigenze individuali.



La metodologia didattica di NABA è interdisciplinare e fondata sul concetto di learning by doing, frutto di una forte vocazione alla ricerca e alla relazione con il contesto artistico e professionale, anche grazie alle competenze di docenti professionisti del settore. Questo approccio, unito a più di 900 collaborazioni di successo avviate ogni anno con aziende e istituzioni prestigiose, garantisce agli oltre 5000 studenti provenienti da tutto il mondo una formazione completa e pratica, preparandoli in modo eccellente per intraprendere una carriera nelle professioni creative e garantendo loro di acquisire esperienza reale nel loro campo di studio.

L'impegno di NABA per l'eccellenza è costantemente riconosciuto a livello internazionale: in oltre 40 anni di storia sono numerosi i premi che hanno reso NABA un punto di riferimento nel settore. Tra questi la classificazione nella prestigiosa classifica mondiale QS World University Rankings® by Subject, per il terzo anno consecutivo, quale migliore Accademia di Belle Arti in Italia e tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art & Design. Inoltre Domus Magazine l'ha elencata tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa, mentre Frame la posiziona tra le prime 30 scuole postgraduate di Design, Architettura e Fashion a livello globale.



I trend delle professioni nel campo creativo

Il mondo delle professioni creative è sempre stato terreno fertile per l’innovazione e il cambiamento: nel 2023 le tendenze del settore continuano ad evolversi in risposta a spinte tecnologiche, culturali e ambientali creando nuove sfide e opportunità per coloro che scelgono di intraprendere una carriera in questo campo. NABA risponde a quanto è stato rilevato dallo studio “Job Trends 2022” effettuato su scala nazionale e internazionale dal Gruppo Galileo Global Education Italia in collaborazione con EY Parthenon, che annovera tra le figure professionali emergenti nell’ambito artistico quelle di Art Director, UX/UI Designer, Curatore, Content Creator, Communication Strategist, Sustainability Manager, Innovation Manager e Social e Community Manager, con una formazione di eccellenza per i giovani talenti.



Per maggiori informazioni sull’offerta accademica è possibile consultare il sito www.naba.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 16:11