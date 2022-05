Ventilazione meccanica controllata: una "finestra aperta 4.0"

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con PRANA

Invisibile ma determinante per la qualità della nostra vita e il nostro benessere: parliamo dell'aria. In particolare di quella che si respira nei luoghi chiusi, negli ambienti di vita e di lavoro frequentati per molte ore al giorno, che può essere causa di danni alla nostra salute e al nostro equilibrio psico-fisico nel lungo termine ma anche nel breve.

Fra gli edifici, più frequentati e nei quali si trascorre un maggior numero di ore, ci sono le scuole, dove spesso si registra anche un danno "a breve termine" legato ad una scarsa qualità dell'aria: quello della concentrazione e della produttività. Bambini e ragazzi, soggetti vulnerabili sotto l'aspetto fisico, hanno anche una capacità limitata di concentrarsi. E' anche per questo che garantire in classe una buona qualità dell'aria significa favorire l'apprendimento e lo studio.



Come garantire una buona qualità dell'aria nelle scuole così come negli ambienti di vita e di lavoro?

A rispondere è Angelo Spena, Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale, Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa presso l'Università Tor Vergata di Roma: "Un adeguato e regolare ricambio d'aria è la modalità con la quale è possibile migliorare l'aria che respiriamo in ambienti chiusi. Lo si può fare per via naturale, aprendo cioè le finestre ogni 5-6 volte ogni ora per circa 10 minuti. Il fattore climatico, però rappresenta, un evidente limite: aprire la finestra incide negativamente sul comfort termico e comporta un notevole spreco di energia derivante dalla dispersione di calore. Non solo, questo tipo di ricambio richiede necessariamente il presidio dell'ambiente: qualcuno deve provvedere ad aprire e chiudere le finestre".

L'esigenza di immettere nell'ambiente aria "nuova" incontra dunque ostacoli che la tecnologia è riuscita con successo ad aggirare. Spiega il prof. Spena: "L'alternativa al ricambio d'aria naturale è rappresentata dagli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC). Disponibili da tempo sul mercato e oggi perfezionati, essi permettono un rinnovo di aria continuo, non hanno bisogno di essere gestiti nè che l'ambiente sia presidiato perchè funzionano automaticamente, provvedendo ad un ricambio d'aria modulabile in base a specifiche esigenze. Inoltre, aspetto che appare sempre più importante in un'ottica di efficienza energetica e risparmio delle risorse, la VMC non comporta dispersione di calore consentendo di mantenere un comfort termico ottimale. Questo grazie al fatto che la VMC prevede uno scambio di calore (e, si noti bene, non di aria) fra il flusso di aria pulita immessa nell'ambiente, più fredda, e quella in uscita, più calda. Lo scambio di calore avviene grazie al contatto fra il condotto dell'aria entrante con il condotto dell'aria uscente. Tale meccanismo è tanto più efficace quanto più fredda è l'aria esterna".

"Sebbene gli impianti di VMC siano alimentati da elettricità, l'energia di cui necessitano è in ogni caso inferiore a quella che si sprecherebbe con l'apertura delle finestre- prosegue il prof. Spena -. Recenti studi hanno quantificato il risparmio energetico ottenibile grazie alla VMC rispetto ad un ricambio d'aria naturale indicandolo come 'fattore 4': con la VMC si consuma 4 volte meno energia rispetto a quella che si consuma con l'apertura delle finestre".

Altro aspetto fondamentale che il prof. Spena sottolinea è la possibilità di intervenire su edifici esistenti: "Sul mercato si trovano oggi impianti smart, modulari non centralizzati, che non richiedono grandi interventi sull'edificio. Sono installabili in tempi rapidi e senza impedire la fruibilità della struttura durante l'installazione. Un vantaggio non da poco soprattutto per le scuole".



Quali altri aspetti considerare

E' evidente che laddove si voglia procedere all'installazione di un impianto VMC si devono considerare alcuni aspetti. Fra questi la capacità dell'impianto elettrico di supportare la potenza necessaria per il suo funzionamento. "Questa valutazione è necessaria soprattutto per ambienti che sono maggiormente frequentati/affollati (proprio come le scuole) perchè la quantità di aria che deve essere rinnovata dal dispositivo è proporzionale al numero di persone che si trovano nell'ambiente" precisa il prof. Spena che evidenzia anche l'importanza del fattore "rumore". "Il livello di rumore dei dispositivi VMC che si intende installare non è un fattore secondario come potrebbe sembrare – evidenzia il Prof. Spena – . La rumorosità dell'impianto porta con sè, infatti, un 'rischio inconsapevole', legato ad un fattore umano. Chi, trovandosi nell'ambiente, non tollera il rumore tende a spegnere l'impianto oppure a ridurne la potenza annullando o riducendo in tal modo l'efficacia e l'efficienza della VMC. Anche aprire la porta o le finestre di un ambiente in cui sia installato un dispositivo per la VMC significa alterare il corretto funzionamento dei flussi d'aria che ne permettono il rinnovo e la purificazione.Un rischio che nelle scuole è particolarmente elevato e che ricorda, una volta in più, l'importanza di educare all'uso corretto degli impianti perchè l'investimento in salute e benessere che viene fatto non venga vanificato. In generale, manca, nel nostro paese, una cultura del vivere in ambienti chiusi, manca l'educazione ad utilizzare con intelligenza gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Questo aspetto è stato messo in rilievo anche nel recente studio che ha riguardato l'esperienza degli impianti VMC installati nelle scuole marchigiane".

L'esperienza delle scuole marchigiane

Il Prof. Spena fa riferimento ad uno studio condotto dalla Fondazione David Hume in collaborazione con la Regione Marche, l'unica in Italia ad avere investito, fin dal gennaio 2021, risorse proprie, 9 milioni di euro, per installare impianti di VCM nelle scuole marchigiane e ad avere destinato ulteriori 3 milioni per attrezzare le aule con sanificatori.

Lo studio ha certificato che, con la massima portata di ricambio dell’aria, (6 o più ricambi ogni ora), gli impianti di Ventilazione meccanica controllata (Vcm), installati in un ambiente chiuso abbattono più dell’80% il rischio di infezione da Sars CoV-2. Un dato statisticamente significativo a cui si aggiunge un'altra evidenza emersa dall'indagine: maggiore è il ricambio dei volumi dell’all’aria, maggiori sono i risultati della riduzione della contaminazione. Quindi non basta mettere un apparecchio Vcm ma occorre collocarne un numero di portata massima adeguata. Lo studio ha sottolineato anche come, utilizzando la VMC nelle scuole, si potrebbe ridurre il tasso di incidenza da 250 su 100.000 (soglia di rischio individuata dal Ministero) a un tasso di 50 su 100.000 con l’abbattimento di massimo di efficacia.

L'indagine, che si è concentrata sulla capacità della VMC di limitare la diffusione del covid 19, apre a considerazioni che vanno oltre la gestione pandemica, lasciando intuire più in generale gli impatti positivi sulla salute degli studenti dovuti ad allergeni o ad agenti inquinanti.



VMC: la proposta di Prana

I dispositivi Prana sono sistemi di VMC con recupero di calore concepiti per migliorare la qualità dell'aria (e della vita) in ambienti chiusi. I sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata di Prana, infatti, permettono di espellere le sostanze nocive contenute nei locali, gli odori, i batteri della muffa, il fumo rendendo più sana l’aria che si respira. L’ambiente viene, così, bonificato da sostanze dannose, l’aria interna viene aspirata e espulsa all’esterno, ma il calore viene trattenuto mentre viene immessa aria nuova dall’esterno tramite canaline separate.

Le soluzioni Prana prevedono dispositivi puntuali (decentralizzati) e sono dunque modulabili in base alle esigenze, sono adattabili a ogni tipo di immobile, in quanto la loro installazione risulta estremamente rapida (circa due ore) e non prevede interventi strutturali invasivi. Inoltre, le dimensioni particolarmente compatte dei recuperatori permettono di inserirli nella parete attraverso un unico foro e di renderli praticamente invisibili a tutto vantaggio dell'estetica della struttura. I dispositivi Prana, inoltre, sono dotati della funzione di monitoraggio continuo della qualità dell'aria, un plus che consente di ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza.



Per maggiori informazioni è possibile cliccare sul sito www.prana24.com o visitare la sede di Prana Italia s.r.l. - Via lidia, 3/a Roma 00179 - tel. 0645491229

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA