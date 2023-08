Un business al femminile: l’imprenditoria che abbatte le disparità

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con CLINPHARMA SRL

L'imprenditoria femminile in Italia è un settore in grande crescita e una parte sempre più rilevante dell'economia del Paese. Le imprenditrici italiane stanno assumendo un ruolo sempre più attivo nel mondo degli affari e stanno contribuendo in modo significativo alla creazione di nuove aziende e all'innovazione tecnologica in Italia.



Negli ultimi decenni, l'Italia ha visto un aumento costante nel numero di imprenditrici. Ciò è stato favorito da cambiamenti sociali, dalla maggiore consapevolezza della parità di genere e da politiche volte a sostenere l'imprenditoria femminile. Il governo italiano ha adottato misure e programmi per promuovere l'accesso delle donne al credito, per facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia e per sostenerne la formazione. Attualmente le donne imprenditrici in Italia sono presenti in una vasta gamma di settori, non ultimo quello della farmacovigilanza dove spicca l’esempio felice di Clinpharma.



Un’azienda al femminile perla del Sud Italia



Il caso di Clinpharma è particolarmente esplicativo: nata nel 2014, l’azienda di Somma Vesuviana (NA) si è subito ritagliata il ruolo di leader in Italia nel mondo della farmacovigilanza, divenendo punto di riferimento di oltre settanta società e multinazionali farmaceutiche di piccole, medie e grandi dimensioni. L’attività si è quindi messa in mostra come una eccellenza del Sud Italia, con l’ulteriore vanto di avere professionisti e dipendenti in grandissima maggioranza di sesso femminile. Medici, biologi, farmacisti, chimico farmaceutici e ingegneri chimici: ben sedici professionisti del personale sono giovani donne, con i due soli uomini presenti in azienda che non ricoprono ruoli operativi, ma lavorano nell’ufficio amministrativo. Grazie alla professionalità, all’expertise e alla competenza del proprio personale, Clinpharma è stata anche candidata al Premio Marisa Bellisario, un riconoscimento assegnato annualmente dall’omonima Fondazione a donne che si sono distinte nella propria professione, nella vita sociale, nell’economia o nel management nazionale o internazionale. "Nel nostro settore le quote rosa sono la maggioranza. Noi facciamo il possibile per far coniugare il lavoro con le esigenze familiari" ha spiegato una delle fondatrici dell'azienda Viola Di Marco, che spiega come in azienda siano permessi orari flessibili di ingresso e uscita per andare incontro alle necessità del personale.



La mission di Clinpharma



Clinpharma nasce dall’esperienza di Viola Di Marco e di Fabiana Auricchio: l’obiettivo è quello di proporre alle società operanti nel settore chimico e farmaceutico un servizio di consulenza a 360 gradi. Grazie al know how maturato nel corso degli anni, alle competenze e alla professionalità dello staff, Clinpharma è in grado di fornire un supporto che inizia sin da subito, dal lancio sul mercato di un nuovo farmaco, un cosmetico o un integratore. I servizi proposti, infatti, rientrano nel campo pre e post marketing di farmacovigilanza, cosmetovigilanza e fitovigilanza, ma anche gestione e controllo di dispositivi medici e affari regolatori: a disposizione c’è un team di professionisti sempre pronti a soddisfare le richieste del cliente, un gruppo che è ormai un punto di riferimento nel settore della consulenza farmaceutica.



Viola Di Marco e Fabiana Auricchio: chi c’è dietro al successo di Clinpharma



Dietro al successo di Clinpharma ci sono Viola Di Marco e Fabiana Auricchio, due imprenditrici che hanno deciso di mettersi in gioco portando la propria esperienza lavorativa e accademica al servizio dei clienti. Viola Di Marco si laurea in Farmacia all’Università degli Studi di Napoli Federico II per poi specializzarsi in Scienza e Tecnica delle piante officinali. Già durante il proprio percorso di studi inizia a collaborare a diversi progetti di farmacovigilanza con il Presidio Ospedaliero Loreto Crispi e l’Asl Napoli 1 Nord. Terminato il master di secondo livello in Sviluppo preclinico e clinico del farmaco e monitoraggio post-marketing inizia la propria carriera lavorativa come consulente per numerose aziende farmaceutiche italiane, nel 2008. Nel 2014 fonda Clinpharma con Fabiana Auricchio, anche lei esperta di farmacovigilanza, laureatasi all’Università Federico II in Chimica e tecnologia farmaceutiche prima di conseguire due master, il secondo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il caso Clinpharma dimostra che l'imprenditoria femminile in Italia è in grande sviluppo e sta contribuendo in modo significativo all'economia del Paese, nonostante le ardue sfide che si trova ancora ad affrontare soprattutto in un territorio complicato come quello del Sud Italia. L’eccellenza di questa società di farmacovigilanza è uno degli esempi più lampanti di successo al femminile, con l’azienda – fiore all’occhiello dell’imprenditoria napoletana – in continua e costante crescita. Per maggiori informazioni e contattare Clinpharma è possibile consultare il sito internet www.clinpharma.it, telefonare allo 081 8986293 o inviare una email a info@clinpharma.it. Ulteriori informazioni e possibilità di collaborazioni e lavoro sono disponibili anche sulla pagina ufficiale LinkedIn dell’azienda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 16:55