Superare esami e concorsi con successo: il potere delle Mappe Mentali

Tutti gli studenti, o per lo meno la maggior parte, condividono un problema comune: superare agevolmente i test e gli esami durante il percorso di apprendimento. Spesso, infatti, ansia e paure la fanno da padrone andando a condizionare i risultati. A questo, però, si aggiungono metodologie di studio errate che, nonostante l’impegno, finiscono a non portare ai risultati sperati. La preoccupazione risiede, spesso nella convinzione di non riuscire a ricordare tutto ciò che si è studiato o, problema ancora più a monte, sul non possedere un adeguato metodo di apprendimento.



Per dare una risposta concreta a queste problematiche e ottimizzare l’approccio allo studio, è possibile adottare un nuovo metodo che si sta rivelando vincente con studenti di tutte le età: le mappe mentali. Tra le realtà che meglio sposano questa metodologia, Io Passo il Test, accademia di apprendimento rapido, ha ideato un corso specifico con cui migliorare agilmente lo studio. Ma non solo, infatti, l’impiego delle mappe mentali permette di lavorare sulla memoria e sulla velocità di apprendimento. Senza contare che il percorso punta anche a far risparmiare tempo allo studente, mediante tecniche specifiche che aiutano a sviluppare abilità differenti, per una metodologia realmente completa e funzionale.



Mappe mentali: cosa sono, efficacia e vantaggi

Le mappe mentali sono uno strumento di studio che comprende una precisa metodologia di schematizzazione che sfrutta specifici percorsi di riorganizzazione, rielaborazione e memorizzazione di informazioni e concetti complessi; tutto è focalizzato sulla capacità del nostro cervello di elaborare informazioni in modo visuale e creativo. Una caratteristica importantissima che le rappresenta è l’organizzazione spaziale delle informazioni: questo perché la realizzazione delle mappe mentali consente di organizzare al meglio le informazioni all’interno del foglio di lavoro, sfruttando la tridimensionalità del nostro cervello e migliorando la comprensione e la memorizzazione.



Molto importante anche il coinvolgimento di entrambi gli emisferi cerebrali, dato che nel processo di creazione della mappa vengono stimolati sia l'emisfero destro, responsabile della creatività e della visualizzazione, sia l'emisfero sinistro, coinvolto nel pensiero razionale e logico. Le mappe mentali consentono di organizzare le informazioni in modo sintetico e visuale, permettendo anche una revisione rapida ed efficace di quanto studiato. Il connubio tra parole chiave, colori e immagini che facilita la memorizzazione, e che permette di collegare le informazioni durante il ragionamento il giorno del test.

Come realizzare una mappa mentale

Prima di iniziare a preparare la mappa mentale è necessario organizzare per bene tutto il materiale contenente le nozioni da studiare, così da rendere fluida la creazione. In seconda battuta, è necessario scegliere l’argomento principale e posizionarlo al centro del foglio, da esso partiranno le ramificazioni delle informazioni correlate. È suggerito l’utilizzo di colori e immagini rappresentative, ma anche dello stampatello, in modo da stimolare memoria, apprendimento e rendere più immediata la consultazione. Introdurre l’utilizzo di parole chiave come metodo di sintetizzazione, piuttosto che riportare frasi o concetti è una delle informazioni efficaci trasmesse dai i docenti del corso “Io passo il test”.

Da queste premesse si procede a creare una connessione tra le informazioni correlate tra loro, utilizzando linee o frecce. Questo serve a visualizzare la correlazione tra i differenti concetti e a ricordarli più facilmente durante gli esami. Ripassare le mappe mentali è uno strumento di revisione potente e la lettura ripetuta, assieme alla visualizzazione di tanto in tanto delle mappe nel corso del periodo di studio precedente al test, riesce a trattenere le informazioni nella memoria a lungo termine.



Personalizzare e adattare le mappe alle proprie esigenze personali è un passo decisivo e fondamentale per ottimizzare il risultato finale. Per questo è necessario continuare ad allenare la capacità di sintesi e cercare di estrapolare velocemente concetti e informazioni essenziali, esprimendoli poi in modo chiaro. Questo metodo può essere applicato come strumento di studio in ogni materia scolastica o ambito nel quale il fine è creare e potenziare al massimo la propria metodologia.

Il workshop gratuito sulle Mappe Mentali e le strategie di apprendimento rapido

Io Passo il Test ha ideato e offre un workshop gratuito sulle mappe mentali e sulle strategie di memorizzazioni efficaci. Con il percorso, intitolato “Io passo il test”, viene fornito un metodo d’avanguardia per raggiungere il successo accademico in modo semplificato, gestendo stress e guadagnando tempo. Ma non solo, dato che si punta a una formazione che permette poi allo studente di acquisire memoria a lungo termine, così come padronanza di sintetizzazione e schematizzazione. Nei tredici anni di esperienza maturata nel campo, Io Passo il Test si è guadagnata una reputazione di eccellenza nel settore dell'apprendimento rapido e oggi offre una vasta gamma di corsi di formazione innovativi rivolti a studenti, sia liceali sia universitari o chi deve superare un concorso.

10 consigli per superare i test

Ogni test, nonostante la preparazione dello studente è un momento di tensione e ansia e, spesso, la paura di non essere abbastanza preparati, o di dimenticare le nozioni studiate, rischia di prendere il sopravvento. Per questo motivo, Io Passo il Test ha stilato una lista di consigli utili per affrontare le prove e gestire al meglio le ore precedenti:



Innanzitutto, è controproducente aggiungere informazioni nuove il giorno prima dell’esame. Il rischio, infatti, è soltanto quello di andare in confusione. È consigliato, invece, ripassare le informazioni sulle quali si hanno ancora dubbi. Altro suggerimento fondamentale è quello di riposare bene la sera prima del test, dormendo indicativamente almeno dalle sei alle sette ore e mezzo. È altresì importante idratarsi al meglio e non presentarsi a stomaco vuoto alla prova, prediligendo un pasto leggero e salutare per appesantirsi troppo. Il quinto consiglio è quello di ricorrere a tecniche di rilassamento, nel caso ci si renda conto di essere agitati ed eccessivamente sotto stress. Per quanto riguarda la prova stessa, invece, è utile rispondere prima a tutte le domande di cui si è certi della risposta, tralasciando quelle che necessitano di ulteriore approfondimento o su cui è necessario ragionare. Successivamente, come indica il settimo consiglio, è bene individuare tutte le analisi del testo e lasciarle per ultime, concentrandosi prima sui quesiti meno articolati. Come ottavo suggerimento è indicata la rilettura totale del test, per focalizzarsi, poi, sulle domande che necessitano di calcolo e di maggiore tempo. Nel caso in cui rimanga incertezza su domande a risposta multipla è utile provare limitare la scelta su due sole opzioni, scartando le altre. A questo punto è meglio buttarsi senza pensare troppo.

