I sapori del mondo tutti in una via, sì, perché per viaggiare a volte basta anche solo un morso: è questa l’opportunità che offre Sansepolcro Food&Street - Il Giro del Mondo del Gusto, kermesse organizzata dalla Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo che dal 24 al 26 maggio porta nel cuore di Sansepolcro la migliore gastronomia italiana ed estera, oltre a tutta una serie di eventi paralleli destinati ai cittadini e ai visitatori del comune in provincia di Arezzo.



I sapori del mondo a Sansepolcro

L’epicentro della 6ª edizione di Sansepolcro Food&Street sarà viale Diaz, nel centro di Sansepolcro. Lungo la via verranno ospitati oltre 20 tra stand e foodtruck a disposizione dei visitatori per tutto il giorno con orario continuato dalle ore 11 alle 24. Spazi in cui sarà possibile realizzare un vero e proprio giro del mondo del gusto, sperimentando piatti di paesi a noi vicini, ormai noti anche in Italia, ad altri decisamente più esotici.



Tra le infinite proposte ospitate dall’attesa kermesse sarà, così, possibile incontrare una vera esplosione di gusto: dalla paella spagnola alle minicrepes olandesi, dalla picanha brasiliana e i falafel israeliani, fino a pita gyros e alle prelibatezze della cucina orientale come come i bao, i gyoza e i takoyaki giapponesi, ormai apprezzati e gustati, nonché veri e propri trend anche nelle metropoli d’Occidente.

Viaggio in Italia, tra tradizione e piatti gourmet

In quanto a cultura enogastronomica l’Italia, e in particolare la Toscana, non hanno ovviamente nulla da invidiare, ed ecco allora che il Sansepolcro Food&Street si appresta ad accogliere anche stand capaci di offrire prodotti d’eccellenza della tradizione regionale italiana, come l’hamburger maremmano, le olive ascolane, gli arancini e i cannoli siciliani, contando anche su un’offerta molto interessante delle migliori birre artigianali da tutta Italia.



Negli ultimi anni, inoltre, il cibo di strada è divenuto un punto di riferimento e di ispirazione anche per gli chef dei grandi ristoranti stellati: questo connubio non poteva certamente mancare a Sansepolcro Food&Street, in viale Diaz saranno, infatti, presenti anche furgoncini a due e quattro ruote dotati di cucina che presenteranno piatti gourmet dall’intero stivale.



La novità: i cibi senza glutine

Per la 6ª edizione, gli organizzatori di Sansepolcro Food&Street hanno pensato anche ai buongustai celiaci: per la prima volta l’evento ospiterà, infatti, uno stand interamente dedicato ai cibi senza glutine. Una novità che rappresenta anche una prova tangibile della volontà costante di innovare e migliorare l’evento, così da renderlo apprezzabile appieno e godibile a un pubblico sempre più vasto.



Non solo cibo, ma anche tanto divertimento e cultura

Non di solo cibo si vive, e lo stesso vale anche al Sansepolcro Food&Street: l’evento sarà, infatti, accompagnato da concerti, iniziative per i bambini in aree a loro appositamente dedicate come l’area giochi kindergarten con i gonfiabili che resterà aperta da venerdì a domenica dalle 10 alle 22.



Soprattutto per chi ha fame anche di cultura, poi, sono in programma tour guidati gratuiti alla scoperta del Borgo. Due le possibilità messe, in tal senso, a disposizione dalle guide turistiche di Confguide: con sabato 25 e domenica 26 maggio che trovano in programma due tour guidati gratuiti attraverso un itinerario che partirà da piazza Torre di Berta e proseguirà verso la Cattedrale, il Palazzo Pretorio, il Palazzo delle Laudi, la Chiesa di Sant’Antonio Abate e infine il Museo Civico, simbolo di Sansepolcro che custodisce la straordinaria Resurrezione di Piero della Francesca.



Mangiare è un affare: la Food&Street Shopping Card

Partecipare a Sansepolcro Food&Street è ancora più conveniente. La kermesse apre, infatti, alla possibilità di fare acquisti a prezzi scontati presso i negozi del comune aretino attraverso la Sansepolcro Food&Street Shopping Card: la carta che permetterà di risparmiare tra il 10% e il 20% sullo shopping negli esercizi aderenti all’iniziativa.



Sansepolcro Food&Street è organizzato da Confcommercio Arezzo con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, il contributo di Banca di Anghiari e Stia e la collaborazione tecnica della Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti) e di Meet Valtiberina Toscana. Per maggiori informazioni sulla kermesse è possibile visitare il sito ufficiale, le pagine Facebook e Instagram ufficiali, oppure inviare una e-mail al Team Eventi Confcommercio all’indirizzo teameventi@confcommerciofiar.it.

