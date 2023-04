Rughe e inestetismi della pelle: un nuovo alleato per un viso più giovane

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ANNALISA DI GENNARO (STUDIO ESTETICA VISO)

E’ l’organo con le più ampie dimensioni del corpo umano: la pelle svolge una funzione di barriera protettiva nei confronti dell’ambiente esterno e di mantenimento delle condizioni interne. Preservarla e dedicarle le giuste attenzioni è quindi fondamentale, non solo per una questione di salute, ma anche per aspetti estetici.



In tal senso, una zona particolarmente sensibile è ovviamente quella del viso, con piccoli difetti dettati dall’età o da abitudini errate. Troppo spesso – e sempre più presto –, però, si ricorre a tecniche piuttosto invasive, con risultati sovente discutibili, finanche dannosi per la pelle. Scongiurare questi rischi è oggi possibile. Esistono, infatti, trattamenti innovativi e capaci di restituire vigore, luminosità e bellezza al viso.



Una palestra per il viso



Tra questi, uno dei più interessanti è il trattamento viso Face Top. Proposto da Annalisa Di Gennaro presso il suo Centro Studio Estetica Viso a Roma, permette di raggiungere risultati importanti andando a lavorare direttamente sulla causa della ruga, non solo sull’inestetismo. In modo del tutto naturale, personalizzato e indolore sarà come ringiovanire di dieci anni e donare una bellezza naturale, che esalti l’identità e l’unicità di ogni volto.



Un trattamento, come sottolinea Di Gennaro, che è una “palestra per il viso”, consigliato anche con funzione preventiva dai trent’anni. Un vero e proprio allenamento che consente di rieducare i muscoli del volto e arriva a donare un aspetto più giovane. Spesso ce ne si dimentica, ma i responsabili dietro le rughe più profonde sono proprio i muscoli. Lavorare su di essi in modo mirato e con le giuste tecniche permette di evitare il ricorso alla chirurgia, alle iniezioni di botox o acido ialuronico.



Distendendo i muscoli, fin dalla prima seduta, Face Top genera un perfetto effetto lifting completamente naturale. Attraverso sedute regolari, poi, si assisterà ad una riduzione di rughe e gonfiori. A trarne giovamento è praticamente ogni parte del volto: da guance toniche a zigomi più alti, da labbra rimpolpate e mento definito, fino a occhiaie meno evidenti e riduzione del doppio mento.



Il trattamento Face Top



Alla base di tutto ciò c’è l’esperienza, la ricerca e lo studio messi in atto in oltre 25 anni di attività da Annalisa Di Gennaro. Un’esperienza a disposizione del cliente che parte da una necessaria valutazione iniziale dello stato di salute della pelle e, in base ai risultati che si vogliono raggiungere e tenendo conto anche dello stile di vita ed eventuali problematiche, viene avviato un percorso personalizzato.



In questa fase a passare sotto la lente pretrattamento finisce anche la postura. Il trattamento Face Top parte infatti proprio da un massaggio posturale, che dalla schiena raggiunge, con movimenti profondi, il collo, il decolté, le spalle e il cuoio capelluto, per un’azione decontratturante e rilassante della muscolatura del corpo, per rendere più efficace e piacevole il massaggio facciale.



Una volta passati al volto, il trattamento rilasserà i muscoli e agirà anche attraverso l’utilizzo di strumenti per il riposizionamento delle zone adipose, causa di inestetismi. Tra le novità e le azioni più efficaci del trattamento Face Top c’è, poi, il massaggio intra-orale, tecnica esclusiva del Centro Studio Estetica Viso che va a lavorare sulla muscolatura interna al cavo orale. È proprio qui, infatti, che si concentrano ansie e tensioni emotive causa di contratture e del fastidioso bruxismo, ma anche inestetismi come labbra ristrette, occhiaie, guance “a Bulldog”, zigomi bassi, eliminare il “codice a barre”, solo per citare i più comuni.



Allenamento continuo



Il trattamento non si chiude al termine della mezz’ora di seduta, ma tra una seduta e l’altra prosegue anche a casa, con suggerimenti personalizzati per semplici manovre da eseguire in autonomia per mantenere e preservare al meglio i risultati ottenuti. A questo può affiancarsi anche una consulenza e scelta condivisa di prodotti specifici, anche della linea firmata direttamente da Annalisa Di Gennaro. Creati con attenzione, ingredienti bio e pensati per le diverse problematiche, questi prodotti vengono prima testati e valutati insieme al cliente, così da ottenere il risultato ottimale e più desiderato.



Specializzato nella cura e nella bellezza del volto e non generalista per scelta, il Centro Studio Estetica Viso si trova in Via Gualtiero Serafino, 25 a Roma e offre anche trattamenti di pulizia del viso, trucco semipermanente e altri servizi mirati e professionali per la micro-rigenerazione viso. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.studioesteticaviso.it, passare sui canali Facebook, Instagram e YouTube o telefonare al 391/4234577.

