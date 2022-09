Quando la mobilità incontra i desideri di tutti

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con FRATELLI GIACOMEL S.P.A.

I giovani, i guidatori del futuro, sono sempre più dinamici e attenti all’innovazione tecnologica mantenendo un occhio puntato verso il design, la qualità e l’accessibilità. La grande sfida per i produttori di auto e i concessionari è arrivare a coniugare questi aspetti, rendendo la vettura un contesto in cui il guidatore possa continuare a gestire la propria vita anche durante il viaggio.

Fratelli Giacomel vuole andare sempre più in questa direzione, offrendo un’esperienza che vada oltre quella di un semplice Showroom. Attraverso 9 punti, 9 pilastri su cui si basa la filosofia del gruppo, il guidatore viene inserito in un contesto che abbraccia ogni aspetto del settore della mobilità: innovazione tecnologica, sostenibilità, precisione, attenzione al dettaglio, connettività. Dealer Volkswagen e relativo gruppo dal 1968, punta su brand “freschi” e in crescita come SEAT, per raggiungere un maggior numero di utenti sempre più giovani e dinamici.



Allargare a tutti il diritto alla mobilità in un contesto in continua evoluzione

Il primo punto della filosofia della concessionaria, probabilmente quello più importante, corrisponde alla ferma volontà di semplificare il più possibile l’accesso alla mobilità, ritenuta un diritto. Famiglie numerose, single o coppie. Non importa a chi sarà destinata la vettura: l’attenzione rimane la stessa e l’offerta si adatta alla domanda. Fratelli Giacomel è un punto di riferimento per il settore e per rimanere tale vuole assecondare la continua evoluzione del settore automotive. In tal senso, il primo passo è la trasformazione del proprio Showroom in un vero e proprio Urban Mobility Hub, un luogo dove gli appassionati delle quattro ruote non entrino solo per comprare una macchina, bensì per vivere esperienze, apprendere e condividere.



Con Fratelli Giacomel l’uomo e la sostenibilità vengono messi al primo posto

Punti cardine della filosofia del gruppo sono senza dubbio la riduzione dell’impatto ambientale dei propri veicoli e le nuove abitudini dei giovani guidatori, sempre più immersi nel contesto urbano. Il modo di muoversi cambia a seconda delle abitudini e, proprio per questo, Fratelli Giacomel vuole porre le persone e i loro nuovi bisogni al centro del proprio agire, assecondando le necessità che i nuovi contesti urbani hanno generato negli ultimi anni. L’azienda si fa, inoltre, promotrice di veicoli elettrici e ibridi, abbracciando la sensibilità ambientale molto cara alla clientela di oggi, soprattutto giovane, ma senza rinunciare ai propri propositi di accessibilità e semplicità.

In un mondo sempre più online, l’attenzione di Fratelli Giacomel si è focalizzata anche sulle nuove tecnologie di connettività e infotainment, volendo mostrare ai guidatori, nuovi e attuali, quanto queste implementazioni rendano la mobilità sorprendente.



Coinvolgimento nell’esperienza di acquisto, ma anche sicurezza per i servizi post vendita

Il gruppo è convinto che l’esperienza in store non si limiti più al solo acquisto, ma debba portare a un coinvolgimento eccezionale dell’individuo, in modo che possa apprendere e condividere. Per questo, Fratelli Giacomel offre una fitta rete di servizi post vendita, sia per privati, sia per aziende, per cui chi decide di affidarsi a loro si senta sempre al sicuro e protetto. L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi di attesa in caso di emergenza, oltre ad assecondare le sempre maggiori richieste dei fleet manager. La concessionaria offre supporto da parte di professionisti per una prestazione personalizzata e ritagliata sulle esigenze dei guidatori, portando facilità di contatto e capacità di ascolto e risoluzione rapida dei problemi.

SEAT e Fratelli Giacomel: un binomio che attrae sempre più giovani

Casa automobilistica spagnola del gruppo Volkswagen, SEAT è il brand che, statisticamente, attrae in Europa la clientela più giovane, e non solo per età anagrafica. Vocazione del produttore è coniugare qualità e design con una continua ricerca tecnologia e sviluppo all’avanguardia, andando incontro alle esigenze specifiche di ogni appassionato di auto. In un contesto storico in cui le vendite del settore automotive hanno subìto un brusco calo, SEAT ha chiuso il 2021 segnando un aumento del 10,3% rispetto al 2020, immettendo su strada circa 470.000 veicoli. Lo Showroom SEAT del gruppo Fratelli Giacomel offre personale qualificato che possa accompagnare il cliente, consigliando riguardo a tutti gli incentivi disponibili e le possibilità di acquisto e noleggio. Per promuovere il rinnovamento del proprio garage, Fratelli Giacomel ha allestito un temporary showroom ad Assago, in via Garibaldi 1.



Da Ibiza a Leon, un listino che accontenta tutti

L’ampia offerta di SEAT accontenta tutte le esigenze, mantenendo inalterate le caratteristiche di innovazione e sicurezza tipiche del brand. Seat Ibiza, nelle sue varie motorizzazioni, è il modello che più di tutti ha fatto la storia del brand. Introdotto nel 1984, conta oggi oltre 6 milioni di unità vendute e offre varianti da 80 fino a 150 cv, accontentando sia i neofiti, sia i guidatori più smaliziati. Con cambio manuale o automatico, non lesina sui dispostivi di sicurezza e sulle implementazioni di connettività, come un sistema di guida assistita e il Wireless Full Link compatibile con iOS e Android. In linea con la ricerca di basse emissioni, è disponibile anche una versione da 90 cv a metano che emette circa il 25% di CO2 dell’equivalente a benzina.

Per le famiglie, invece, SEAT offre il suo modello più venduto, il SUV Arona. Adatto anche ai neopatentati, si tratta di un SUV compatto e agile nonostante gli spaziosi interni. Proposto in tre motorizzazioni a benzina da 95 a 150 cv e in una a metano da 90 cv, offre un’ampia gamma di sistemi di sicurezza, di assistenza alla guida e di connettività.

Per chi ricerca la sportività ai massimi livelli, SEAT offre Leon. Spinta da tre tipologie di propulsori (benzina, diesel e ibrido) fino a un massimo di 190 cv nell’allestimento 2.0 TSI con cambio automatico DSG, Leon offre prestazioni esaltanti senza lesinare sulla sicurezza e sul comfort.



Per scoprire di più sulle offerte e sul parco auto sempre aggiornato è possibile visitare il sito www.fratelligiacomel.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 11:41