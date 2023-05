Pneumatici e sicurezza, ecco perché affidarsi agli specialisti

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ITALYTYRE S.P.A.

Unica componente di un veicolo a contatto diretto con il manto stradale, gli pneumatici ricoprono un ruolo cruciale nella sicurezza alla guida. Definita “impronta dello pneumatico”, la piccola area di contatto tra la gomma il suolo è responsabile della trazione e dell'aderenza durante le manovre di accelerazione, ma anche in frenata e in curva.



Sicurezza e prestazioni passano dagli pneumatici

Assicurarsi che sia in buone condizioni e sostituire gli pneumatici con quelli adatti al periodo dell’anno è fondamentale per scongiurare sanzioni e, soprattutto, per una questione di sicurezza stradale. In particolare, con pneumatici usurati o non gonfiati alle corrette atmosfere, possono essere pregiudicate trazione e aderenza, specie con superfici bagnate o scivolose, con tempi di arresto più lunghi, accelerazione compromessa e ridotto controllo in curva.

Dotare il proprio veicolo di pneumatici di qualità è dunque una priorità assoluta, per la propria e l’altrui incolumità. Aumentano le prestazioni in frenata, la manovrabilità e la risposta dello sterzo, la stabilità e il comfort di guida e, al contempo, si consuma e inquina meno. Pneumatici sgonfi o usurati, infatti, accrescono la resistenza al movimento rotatorio, richiedendo maggiore lavoro al motore e aumentando i consumi di carburante.



Risparmio e qualità

Per scongiurare tutto ciò, si è necessariamente chiamati a passare da una corretta manutenzione degli pneumatici: occorre controllarne regolarmente le condizioni, compresa la profondità del battistrada, i segni di danneggiamento e il corretto gonfiaggio. Una rotazione periodica delle gomme favorisce un’usura uniforme e ne allunga la vita, ma è fondamentale rivolgersi a centri specializzati per ottenere sempre il massimo dalla propria vettura e dai propri pneumatici.

Questo è particolarmente vero quando arriva il momento di sostituirli. Affidarsi agli specialisti del settore ed evitare, magari, di acquistare su internet con poche, o zero, garanzie in termini di qualità del prodotto, permette infatti di scegliere gli pneumatici più adatti al proprio veicolo, alle condizioni di guida e alle raccomandazioni del produttore in merito a dimensioni, indice di carico e indice di velocità.

Punto di riferimento imprescindibile

A Roma e nel Lazio, gli specialisti di pneumatici Italytyre sono punto di riferimento imprescindibile al servizio degli automobilisti, quando c’è da scegliere le gomme più adatte. Gli oltre 45 rivenditori dell’organizzazione sono una guida insostituibile alla scelta degli pneumatici, per un servizio d’eccellenza e puntualità capace di ottimizzare comportamento e prestazioni del veicolo e, al contempo, rispondere alle esigenze dettate dallo stile di guida del cliente, senza dimenticarsi del budget di spesa.

Nato nel 2014 dell'esperienza pluriennale dei maggiori gommisti nel Lazio, con lo scopo comune di rispondere concretamente alle crescenti esigenze del mercato degli pneumatici, Italytyre è, infatti, sinonimo di qualità e risparmio.



La prima rete di gommisti indipendenti

A differenza dei singoli gommisti, inoltre, la rete indipendente dei centri Italytyre si svincola dalle logiche delle realtà mono marchio e, grazie all’ottimizzazione della loro economia di scala e alla partnership con le società premium del settore degli pneumatici – da Continental a Pirelli, passando per Bridgestone e Goodyear, Dunlop ed Hankook –, riesce a garantire offerte e proposte competitive nei prezzi, mantenendo una qualità elevata e servizi eseguiti a regola d’arte. Italytyre mette inoltre l’assistenza continuativa a disposizione dei suoi clienti, di realtà aziendali e società di lungo noleggio. Altro servizio offerto che, per ovvie ragioni, è precluso acquistando online è quello del deposito pneumatici durante le diverse stagionalità previste per legge.



Per maggiori informazioni e conoscere il centro Italytyre più vicino alla propria zona di riferimento è possibile visitare il sito internet www.italytyre.com. Info anche via mail a g.carsetti@italytyre.com, al 345.8425952 o sui canali social ufficiali del gruppo.

