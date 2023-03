LAV in campo contro la legge “caccia selvaggia”

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con LAV LEGA ANTIVIVISEZIONE

Da sempre schierata contro la caccia, la LAV (Lega Anti Vivisezione) si mobilita e avvia la raccolta firme contro il cosiddetto emendamento della Legge di Bilancio “caccia selvaggia”. Una campagna concreta che vede l’associazione domandare a Governo e Regioni di non attuare i piani previsti dalla Legge e riferirsi a Prefetti e Sindaci per chiedere l’istituzione di zone a divieto di caccia in tutte le città, come garanzia della sicurezza dei cittadini.



Siamo tutti bersagli



Perché, come si legge, nel comunicato ufficiale rilasciato dalla LAV, «dopo l’approvazione di “caccia selvaggia” non sono più solo gli animali ad essere in pericolo, ma anche tutti i cittadini che dovessero trovarsi a portata dei fucili dei cacciatori sguinzagliati nelle città, ora siamo tutti bersagli!». Sul tema è intervenuto anche Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici, rivolgendosi ai cittadini ha spiegato come: «con “caccia selvaggia”, che vuole aprire le porte delle città ai cacciatori, ci sia una ragione in più perché tanti italiani si uniscano alla nostra battaglia».



Duro anche il comunicato rilasciato dall’associazione che si apre sottolineando come «la maggioranza parlamentare e il Governo, usciti dalle elezioni del 25 settembre 2022, hanno lanciato il più grande attacco alla fauna selvatica che si ricordi, inaugurato poche settimane dopo il loro insediamento con l’approvazione dell’emendamento ‘caccia selvaggia’”, queste le parole che aprono il comunicato con cui la LAV, Lega Anti Vivisezione, fa sentire la propria voce e dice di no alla caccia in città».





Un’approvazione mirata



Rilasciata per sensibilizzare sul tema, la nota prosegue sottolineando come l’emendamento sia stato: «Tatticamente inserito nella Legge di Bilancio 2023, con la quale non aveva alcuna attinenza, in un primo momento era stato rimosso, ma poi i pasdaran della caccia, che nella maggioranza e nell’opposizione in Parlamento sono ampiamente rappresentati, hanno avuto buon gioco a reinserirlo in una Legge che non poteva non essere approvata.



Dal 1° gennaio, quindi, i cacciatori possono sparare a qualsiasi specie animale, per tutto l’anno, a qualsiasi ora, anche nelle città e nei parchi e, come se non bastasse, il Governo si appresta a varare, entro il 1° maggio, un piano quinquennale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ovviamente ancora una volta da realizzare con il piombo dei fucili da caccia anche nelle città».

L’allerta della LAV



Ma l’allerta della LAV arriva anche in merito alla scelta del Senato di «trasferire le competenze sulla fauna selvatica dal Ministero dell’Ambiente al Ministero dell’Agricoltura, con conseguenze che potrebbero essere devastanti per gli animali selvatici, non più considerati parte essenziale dell’ambiente e della biodiversità tutelata anche ai sensi della Costituzione, ma declassati a elemento da gestire esclusivamente in funzione della massima redditività del comparto agricolo-allevatoriale.



Mentre lo stesso Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, non perde occasione per intervenire negli incontri organizzati dai cacciatori, per dare sostegno alle associazioni di allevatori che chiedono di aprire la caccia ai lupi e per negare i devastanti effetti che avrà l’emendamento caccia selvaggia su milioni di animali e sulla sicurezza dei cittadini».



LAV in prima linea



Per i prossimi mesi, la LAV si appresta a dare vita a una più ampia campagna anticaccia, che la vedrà protagonista di attività mirate e concrete per contrastare su tutto il territorio nazionale questa pratica contro cui si batte da anni. Campagna che si concretizzerà attraverso iniziative di mobilitazione pubblica, ma anche presentando, in ogni sede penale e amministrativa, tutti i ricorsi necessari per bloccare i provvedimenti attuativi della norma “caccia selvaggia”.



Per sostenere la campagna contro la “caccia selvaggia” e, in generale, le attività della LAV è possibile visitare il sito Internet www.lav.it. Sul sito è anche possibile diventare soci dell’associazione sottoscrivendo la tessera e abbracciando e facendo propri i progetti che da oltre 45 anni vedono la LAV battersi per gli animali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 17:29