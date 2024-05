La riqualificazione di Cupinoro, da discarica ad area verde

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con HTR BONIFICHE

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 14:50

Un’area adibita per 24 anni a discarica che ritorna verde grazie alla proficua collaborazione tra pubblico e privato e a un intervento d’eccellenza sul piano tecnico. È la storia di Cupinoro, zona al confine tra Bracciano e Cerveteri a lungo utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti indifferenziati nonostante facesse parte di un’area archeologica protetta. Chiusa nel 2014, la discarica è ora definitivamente solo un ricordo grazie all’intervento portato a termine da HTR Bonifiche in collaborazione con la Pavoni Spa e Geoambiente S.r.l., con il supporto della Regione Lazio.La storia di Cupinoro è simile a quella di tanti altri luoghi in Italia, con l’aggravante che questa area era stata riconosciuta negli anni ‘80 come zona archeologica protetta di proprietà dell’Università Agraria di Bracciano. Un vincolo che, però, non riuscì a metterla al riparo dalle barbarie di uno scarico abusivo di rifiuti incontrollato, una consuetudine che nel 1991 spinse successivamente le autorità ad aprire ufficialmente proprio in quell’area una discarica.Discarica rimasta attiva fino al 2014 e, poi, ufficialmente chiusa nel 2017. La speranza della comunità di Bracciano di recuperare Cupinoro, sempre viva nel corso degli anni, è stata ora finalmente realizzata grazie a un fruttuoso esempio di cooperazione tra pubblico e privato e alla competenza di HTR Bonifiche, che ha raccolto questa sfida al tempo stesso complessa e affascinante e si è posta l’obiettivo non solo di mettere in sicurezza l’ex discarica, ma di restituirla alla cittadinanza come area verde.Più che una sfida, quella affrontata da HTR è stata una vera e propria impresa, realizzata in appena due anni e mezzo. Al momento dell’avvio dei lavori, Cupinoro si presentava come una collina di detriti, una stratificazione di rifiuti dalla natura indifferenziata accumulati nel tempo, disposti su pendii estremamente ripidi e instabili.Dopo un’attenta analisi della situazione, gli esperti di HTR hanno proceduto a scavare e rafforzare i fianchi delle colline per evitare il rischio di crolli, premessa necessaria per poter poi mettere in sicurezza le vie di accesso. Successivamente, HTR ha avviato il vero e proprio processo di bonifica, con l’applicazione di rivestimenti permeabili e strati di terra arricchita di vegetazione, paglia e semina per favorire la rigenerazione vegetativa.Inoltrandosi nel processo di bonifica, per poter rispondere alle difficoltà della location HTR ha dovuto fare ricorso a mezzi molto avanzati sul piano tecnologico, come gli escavatori specializzati con bracci estensibili per raggiungere i punti irraggiungibili a causa della presenza dei fossati attorno ai pendii. Oppure a soluzioni all’avanguardia, come i sistemi di bypass necessari per garantire la continua raccolta di percolato e gas.Ma il lavoro sul campo di HTR è stato accompagnato da una riconosciuta capacità di pianificazione e direzione della procedura di bonifica, che ha permesso di superare in tempi rapidi problemi amministrativi complessi e ostacoli imprevisti legati anche ai costi dei materiali, garantendo all’intera opera la possibilità di procedere senza intoppi.“Il caso di Cupinoro si è distinto come un modello di eccellenza nell’integrazione tra aspetti tecnici e gestionali di un’opera complessa”, ha dichiarato Massimo Paris, direttore tecnico di HTR, che ha aggiunto: “Si è riusciti così a dimostrare gli importanti risultati che si riescono a ottenere grazie a un’ottima amministrazione e a un team altamente qualificato”.Oltre alla presenza di dirigenti, ingegneri e operai specializzati, alla base del successo dell’opera di recupero sul piano gestionale, organizzativo e operativo c’è la perfetta collaborazione tra pubblico e privato: da questo punto di vista, Cupinoro rappresenta oggi un vero e proprio modello virtuoso.A confermarlo anche le parole di Fabrizio Ghera, Assessore alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei Rifiuti, al Demani e al Patrimonio della Regione Lazio: “Grazie agli sforzi congiunti degli uffici regionali e delle aziende coinvolte si è riusciti a portare alla luce un esempio di successo. Questo intervento si distingue come un modello di eccellenza nel recupero ambientale, meritevole di essere preso come riferimento”.Dopo il recupero, il futuro di Cupinoro verrà scritto dai cittadini e dalle amministrazioni locali. L’opera di HTR, però, non è finita. Per i prossimi 30 anni, infatti, sarà necessaria una oculata gestione dell’ex discarica, che avrà ancora bisogno di interventi di manutenzione relativi agli impianti di biogas e al sistema per il trattamento del percolato.HTR continuerà dunque a fare la sua parte, occupandosi parallelamente di educare la comunità che vive vicino a Cupinoro attraverso un progetto didattico volto a sottolineare l’importanza della corretta gestione dei rifiuti. A oggi, intanto, HTR non può che gioire e celebrare con soddisfazione un obiettivo che sarebbe potuto sembrare impossibile.“Concludere un progetto di tale portata offre sempre una profonda gratificazione, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa”, le parole di Davide Di Cesare responsabile della Divisione Bonifiche Siti Contaminati dell’azienda, che aggiunge: “Questo progetto, in particolare, ha rappresentato un’avventura unica, caratterizzata da ostacoli inediti e da un processo di realizzazione lungo due anni e mezzo, che ha richiesto un impegno eccezionale da parte di tutto il team”.Per maggiori informazioni sul processo di bonifica della discarica di Cupinoro e su HTR è possibile visitare il sito ufficiale dell’azienda www.gruppohtr.com. Per contatti, scrivere a info@gruppohtr.com o telefonare alla sede amministrativa e operativa di Roma allo 06.45503850.