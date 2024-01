La bellezza non va in letargo: i segreti per una pelle perfetta tutto l'anno

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab

La stagione invernale mette a dura prova la nostra pelle. Il freddo pungente e i venti secchi tendono a disidratare e seccare l'epidermide, rendendola spenta e poco luminosa. Ma non è necessario rassegnarsi a un incarnato grigio e disomogeneo nei mesi più rigidi dell'anno: con i giusti accorgimenti e seguendo una beauty routine mirata, è possibile sfoggiare una pelle splendente, liscia e dall'aspetto sano durante tutto l'inverno.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio alcuni preziosi segreti di bellezza che ci permetteranno di coccolare la nostra pelle e mantenerla in perfetta forma anche quando le temperature si abbassano.



L'idratazione quotidiana

L'inverno provoca un abbassamento del livello di sebo, il film idrolipidico che protegge la cute. Di conseguenza, la pelle risulta più vulnerabile e soggetta a secchezza e disidratazione, apparendo spenta e poco elastica. È quindi fondamentale nutrirla a fondo ogni giorno con prodotti mirati. Opta per creme viso e corpo dalla texture ricca e corposa, che vanno a compensare la carenza di sebo dell'epidermide. Scegli formule con ingredienti idratanti ed emollienti come acido ialuronico, burro di karitè, olio di mandorle dolci. Applica con movimenti circolari su viso, collo e corpo insistendo sulle zone più secche come ginocchia, gomiti e mani. Il massaggio stimola il microcircolo e favorisce l'assorbimento.



L’epilazione laser

Per sfoggiare una pelle liscia e setosa anche d'inverno, l'epilazione laser è la soluzione ottimale. Attraverso l'emissione di impulsi luminosi, questo trattamento innovativo distrugge in modo selettivo il bulbo pilifero, impedendo la ricrescita dei peli. Con poche sedute elimina i peli superflui in modo duraturo, senza provocare lesioni. È possibile effettuare l'epilazione laser in qualsiasi periodo dell'anno per avere gambe perfettamente lisce per tutta la stagione fredda e non solo.



Lo scrub settimanale

È normale che si accumulino cellule morte sulla superficie della pelle, che occludono i pori e conferiscono un aspetto spento e opaco. Lo scrub è indispensabile per rimuoverle delicatamente. Scegli formule non aggressive, con microgranuli fini, e usalo una o due volte a settimana applicando con movimenti circolari. Sciacqua con acqua tiepida e applica sempre una crema idratante dopo.



La protezione solare

I raggi UV possono danneggiare la pelle anche d'inverno, causando invecchiamento precoce e alterazioni. È importante applicare ogni giorno un prodotto con un adeguato fattore di protezione solare prima di uscire di casa, anche se il cielo appare nuvoloso. Ricorri a texture leggere e non comedogeniche come emulsioni, gel-creme e fluidi che si assorbono rapidamente senza ungere la pelle. È bene che il fattore di protezione non sia inferiore a 30. Proteggi adeguatamente anche le labbra, particolarmente sensibili agli agenti atmosferici invernali, con balsami nutritivi arricchiti con filtri UV.



L'alimentazione mirata

La dieta ha un ruolo chiave per la salute della nostra pelle, influenzandone l'aspetto e la capacità di mantenersi idratata ed elastica. È importante assumere quotidianamente frutta e verdura di stagione, ricche di antiossidanti e sali minerali utili per la rigenerazione cellulare. Via libera a cibi contenenti Omega 3 come sgombro, salmone, noci e semi di lino per preservare l'elasticità cutanea. Limita invece il consumo di latticini e zuccheri raffinati che possono incrementare la produzione di sebo e causare infiammazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 16:48