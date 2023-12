Integratori e sport, il valore della qualità al servizio degli atleti

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con WORKOUT INTEGRA SPORT

Impostare nel modo migliore un discorso sul rapporto tra integratori e attività sportiva significa avere ben chiaro il valore del praticare sport e il supporto che l’integrazione garantisce, agendo in termini di miglioramento delle prestazioni, ma non solo.



Gli integratori sono spesso associati alle medicine, con cui però condividono solo la “forma”, restando sostanze naturali. Questi prodotti, infatti, permettono di accelerare il recupero tra una sessione e l’altra, aiutano a migliorare lo stile di vita e, di conseguenza, avvicinare uno stato di salute ottimale e una dieta più equilibrata e bilanciata.



Una valutazione attenta delle necessità



L’assunzione degli integratori deve passare da una valutazione attenta delle proprie necessità calate nell’attività che si svolge: questo è particolarmente vero per chi pratica nuoto, sport completo e in grado di apportare benefici per il fisico e la salute, ma che necessita del giusto supporto per essere svolto al meglio, anche e soprattutto a livello professionistico. In tal senso, gli integratori giocano un ruolo cruciale nel supportare le esigenze nutrizionali specifiche di atleti e amatori prima e dopo la sessione in vasca, perfezionando prestazioni e risultati.







Chi tutto questo lo vive e lo respira costantemente sono i numerosi atleti che di questa disciplina hanno fatto una professione e che, ogni giorno, giovano dei benefici di un supporto professionale, bilanciato e specifico per i propri allenamenti e le proprie prestazioni. Un supporto che ha in una realtà come Integra Sport una certezza di qualità, competenza, professionalità e risultati.



La ricerca della qualità



Nata nel 2015, ma spinta dagli oltre vent’anni di competenza acquisita sul campo dai suoi fondatori, Integra Sport punta a una ricerca ossessiva della qualità a qualunque costo. Un mantra che accompagna da sempre il marchio e che nasce dalla volontà di soddisfare la richiesta di numerosi sportivi di avere integratori con la massima disponibilità e con il massimo dosaggio consentito, nonché l’altissima qualità delle materie prime e la rintracciabilità di ogni momento della produzione.





Si tratta, dunque, di prodotti completamente artigianali e 100% Made in Italy, ben lontani dalle logiche industriali e creati su misura per gli sportivi e per rispondere alle esigenze degli olimpionici. Dei benefici offerti giovano ogni giorno soprattutto i professionisti del nuoto, tra cui campioni e promesse del calibro di Luca De Tullio, nuotatore classe 2003 specializzato nello stile libero e medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022; Stefano Di Cola, classe ’98 che ha stabilito il primato nazionale nella staffetta 4x2000 metri stile libero ai mondiali di Gwangju 2019; Paolo Conte Bonin, medaglia d’oro ai mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne 2022 nella 4x100 metri stile libero; Giovanni Carraro, il nuotatore classe 2002 medaglia d’oro nella staffetta 4x100 metri stile libero ai Giochi Mediterranei di Orano nel 2022; Manuel Frigo, che ha stabilito il primato nazionale nella staffetta 4x100 metri stile libero con il tempo di 3’11’’39 ai Mondiali di Gwangju nel 2019; Lorenzo Mora che ha rappresentato l'Italia ai campionati europei di nuoto in vasca corta di Netanya 2015 ed Alessia Polieri che ha disputato le gare dei mondiali giovanili di Lima in Perù vincendo l’argento nei 400 metri misti e nei 200 metri farfalla.



A questi si uniscono anche calciatori, rugbisti, tennisti e atleti della pesistica, dell’atletica e del paddle, oltre a innumerevoli sportivi amatoriali che, per dedizione e passione, non sono da meno dei loro beniamini.





Una linea certificata e 100% naturale



Negli anni, la linea Integra Sport si è arricchita e, oggi, affianca a prodotti pensati per lavorare su forza e potenza, anche amminoacidi, antiossidanti, energetici, proteine, sali minerali e barrette. I prodotti Integra Sport contengono ingredienti naturali al 100%, sono privi di OGM, gluten free e sugar free, con la produzione svolta interamente in Italia, servendosi di un confronto continuo e una lunga valutazione con esperti e chimici per ottenere il meglio da materie prime certificate, brevettate e in linea con le normative di riferimento.



Tutti i prodotti sono disponibili presso lo shop online su www.integrasport.it, che mette a disposizione offerte e una spedizione rapida in tutta Italia. Sul sito è possibile approfondire anche l’attività dell’azienda e comprenderne al meglio i valori che la spingono. Info e novità anche sulla pagina ufficiale Instagram www.instagram.com/integrasportofficial.



Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

