Innovazione per una realtà virtuale sempre più... reale

Sempre più persone decidono di lasciarsi coinvolgere in fantastiche avventure digitali, potendo organizzare eventi con amici o colleghi in spazi sempre più tecnologici e innovativi che garantiscono un'immersività travolgente. Vivere un'esperienza immersiva grazie alle più recenti tecnologie di realtà virtuale, in arene di gaming interattive e con effetti 4D capaci di combinare innovazione con ambienti progettati appositamente per migliorare l'esperienza di gioco, oggi è alla portata di tutti. Utilizzando avveniristici visori, in questi spazi è possibile godere un’avventura unica, che consente ai giocatori di vivere una realtà alternativa in ambienti fisici sicuri e studiati per accrescere le sensazioni di gioco.

Proprio per questo motivo le arene digitali stanno diventando sempre più popolari. Si tratta di strutture che mettono a disposizione attrezzature di altissima qualità, dai visori utilizzati per immergersi completamente in mondi virtuali differenti a sensori e attrezzature di tracciamento per seguire ogni movimento all'interno degli ambienti interattivi e riprodurlo in game: un momento di socialità che viene sempre più spesso scelto da gruppi che vogliono passare del tempo divertendosi, che sia per una serata tra amici, per un compleanno o per un evento di team building aziendale.



A Roma l'arena virtuale più spettacolare e tecnologica d'Europa

Avatar Virtual Reality mette a disposizione le migliori tecnologie per una stupefacente esperienza virtuale all'interno di un'arena interattiva che garantisce divertimento ed emozioni: i giocatori che decidono di farsi coinvolgere in una delle avventure organizzate da Avatar VR vengono catapultati in realtà alternative dove potranno interagire tra loro e con l'ambiente per cercare di portare a termine le missioni assegnate.

Sono ben dieci le persone che possono infatti prendere contemporaneamente parte all'esperienza in una delle sette ambientazioni ricreate negli spazi a disposizione: visori di altissima qualità, fucili virtuali avanzati e tecnologia di tracciamento del movimento full body consentono ai giocatori di vivere al cento per cento le emozionanti missioni, ambientate su una superfice di 250 metri quadrati interattiva e ricca di effetti 4D per un gaming assolutamente immersivo e stimolante.

Le missioni organizzate da Avatar Virtual Reality

Sono sette le missioni di realtà virtuale in cui, in gruppi di fino a 10 persone dagli otto anni in su, è possibile immergersi in avventure capaci di trascinare in ogni parte dell'universo: dalla città nel deserto del Player Versus Player di Desert Storm, in cui le squadre si sfideranno in una divertente resa dei conti, al pianeta misterioso dello sparatutto Temple of the Diamond Skull dove si dovrà provare a recuperare un importante manufatto in una esperienza dedicata anche alle famiglie. In Urban Assault, invece, due coppie di cecchini si daranno battaglia sui tetti di una città mediorientale.

Nella missione Patient Zero bisognerà recuperare dei dati chiusi dentro un bunker pieno zeppo di zombie: il gruppo dovrà quindi trovare la soluzione per riuscire a sconfiggere il virus. The Lost City porta i giocatori all'interno di un vero e proprio film d'azione, con l'obiettivo di sostenere l'evacuazione di aree urbane spettacolari. Per gli amanti dei miti e leggende c'è Tikal: Night of the Blood Moon, un'avventura che ha come obiettivo quello di recuperare una maschera Maya e scongiurare la fine dell'umanità. Infine in Showdown i partecipanti saranno teletrasportati in una struttura militare abbandonata per una sfida a squadre adrenalinica e coinvolgente.



Un’esperienza per tutti

Divertente e assolutamente da provare, ogni avventura garantisce 30 minuti di completa immersione in universi lontani per vivere qualcosa di unico con amici, famiglia o colleghi: presso Avatar Virtual Reality è infatti possibile organizzare eventi come addii al nubilato o al celibato, feste nonché attività di team building. Ogni missione è unica, coinvolgente e multisensoriale, e immerge completamente i giocatori in mondi digitali dove la cooperazione (o la competizione) li chiamerà a dover interagire tra di loro e con l'ambiente, tra effetti 4D e tecnologie all'avanguardia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 14:43

Avatar VR di Roma si trova nei pressi di Torre Maura, nel quartiere Giardinetti, al civico 20 di via Edoardo Chiossone. Per scoprire i servizi di Avatar VR è possibile visitare il sito internet www.avatarvr.it , con tutte le missioni organizzate nell'arena e i format per prenotare o ottenere una carta regalo. Avatar VR si trova anche in provincia di Milano, a Vimodrone, in via Tobagi 13.