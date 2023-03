Il servizio taxi diventa flessibile, social e punta agli extra

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645

In un mondo in continua evoluzione, i servizi alla persona devono necessariamente correre e stare al passo con i tempi. Non ultimo, i trasporti pubblici e individuali, come il taxi, chiamato alla sfida di correre veloce come i suoi clienti. Ne ha fatta di strada da quando, per poter usufruire del servizio, bisognava telefonare, sperare di prendere la linea, aspettare, oppure bisognava necessariamente recarsi alla banchina di sosta più vicina augurandosi di trovare la vettura a disposizione. Numerosi fattori concorrono, oggi, a sospingere per un rinnovamento: l’avvento della tecnologia, la possibilità di utilizzare i social network in un’ottica di business, le mutate condizioni economiche, i ritmi di vita differenti, i molteplici sistemi di pagamento, l’aumento delle persone che desiderano avvalersi del servizio, scegliendo le modalità di fruizione.



Questo e molto altro deve offrire una compagnia per poter emergere nel settore e diventarne leader: in particolare la Cooperativa Pronto Taxi 6645 di Roma, attiva dal 1974, con i suoi 1300 taxi e più, la centrale radio con sistemi di localizzazione satellitare e una presenza web capillare e ricettiva, pronta a raggiungere tutti le categorie di viaggiatori, si configura come una delle più quotate società del mercato, proprio per la sua natura flessibile, digitale e a 360°. Infatti, in parallelo a servizi quali la comoda prenotazione online su diverse piattaforme (nel sito internet ufficiale, tramite l’app InTaxi, via SMS, WhatsApp, Telegram), la possibilità (per le aziende) di pagare anche con Globix e (per i privati) di optare per carta di credito, registrata e non, POS, contanti, Google Pay e Apple Pay, Pronto Taxi 6645 ha guardato oltre il livello standard per progettare e realizzare una serie di servizi accessori davvero unici ed esclusivi.

Anche la solidarietà prende il taxi

Cosa ha portato, oggi, la Cooperativa 6645 ad essere un’eccellenza nel settore del trasporto su strada di Roma e dell’Italia intera? Non solo la puntualità del servizio taxi in sé, ma anche la scala di valori promossi e sempre sostenuti con azioni concrete e reali. Pronto Taxi 6645 si impegna infatti costantemente nel ricercare nuove soluzioni tecnologiche per offrire alla propria utenza un’esperienza sempre migliore e si orienta verso le persone diversamente abili, iniziative umanitarie e il sostegno a eventi socio-culturali ideati in favore delle persone meno fortunate. Non è un caso se, tramite le gare d’appalto condotte con onestà e trasparenza, ha saputo stringere una collaborazione con Roma Capitale relativamente al servizio per le persone disabili, o ancora l’aiuto periodico in sinergia con le onlus “La Rete di Tutti ODV – Associazione Donatori Sangue”, l’unità di raccolta sangue con il gruppo di donatori facenti parte della Cooperativa, e “Salvamamme”, la rete di supporto in ambito sanitario, psicologico, legale, logistico, pedagogico e formativo per tutte le mamme che desiderano confrontarsi con uno specialista o hanno problematiche all’interno del nucleo familiare; senza dimenticare la collaborazione con TRC (Taxi Roma Capitale) che prevede la presenza di defibrillatore all’interno di vetture espressamente designate.



Inoltre, nel periodo di pandemia sono state organizzate numerose corse gratuite per portare medicine e beni di prima necessità alle persone anziane. Azioni “forti”, decisive, mirate e davvero utili, per migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà e fare la differenza nel tessuto sociale. Una corsa, dunque, che non è solo una tratta con l’occhio rivolto al tassametro, bensì un viaggio solidale e profondamente umano che genera benessere ed energia positiva.



Dai pet ai teen, dai senior agli “studenti”: nessuno rimane a piedi

Pronto Taxi 6645, nel corso degli anni, ha fortificato sempre di più la sua rete e potenziato le attività, inglobando servizi extra innovativi e competitivi: un tassello in più rispetto alla semplice corsa del taxi, per fornire un servizio raro e molto ricercato, attirando così categorie sempre maggiori di utenti e fidelizzando il rapporto instaurato anche attraverso una presenza social accattivante e vivace. Le persone, infatti, oltre ai consueti canali, possono comunicare con l’azienda in modo istantaneo e diretto, su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, nonché monitorare tutte le promozioni, le offerte, le novità messe a disposizione. Tra le svariate proposte su misura troviamo:

il “Pet Taxi”, con circa 300 auto della flotta complessiva attrezzate per effettuare gli spostamenti in compagnia dei propri animali;

il “Senior Taxi”, dedicato alle persone anziane di Roma, che permette di accompagnare gli over 65 in luoghi come i cimiteri o gli ospedali, in solitaria o anche in condivisione, sulla scia del cosiddetto “Taxi Sharing”, in modo da dividere la spesa e rendere il servizio ancora più comodo e soprattutto accessibile. E’ possibile inoltre ottenere uno sconto del 10% al raggiungimento di una quota punti con la Fidelity Card;

per i più giovani – e nell’interesse dei genitori, giustamente attenti e preoccupati – è stato pensato invece il servizio denominato “Teenager taxi”, per recuperare i ragazzi davanti alla discoteca o dopo una serata fuori con gli amici. Un supporto non solo materiale ma anche morale, che consente ai genitori di tirare un sospiro di sollievo e ai ragazzi di godersi il divertimento senza pensieri

School taxi dedicato ai minori, regolarmente autorizzati dai propri genitori per accompagnarli o riprenderli dagli istituti scolastici.



Rendere ancora più indimenticabile il giorno più magico? Si può

E cosa c’è di più magico, unico, speciale di un matrimonio ben organizzato e senza ansie? Per rendere ancora più bello quel giorno, Pronto Taxi 6645 propone il “Wedding Taxi”, una valida alternativa alle canoniche formule di noleggio con conducente, che comprende una flotta taxi per tutti gli invitati, una vettura speciale per gli sposi ed eventuale hostess per coordinare i tassisti e fornire assistenza agli ospiti. Il servizio, a un prezzo competitivo, permette di raggiungere location da favola del territorio romano, dalle splendide ville ai casali fuori porta, fino agli hotel extra lusso in centro. Molto interessante, infine, il servizio hostess, disponibile per matrimoni, cene, feste, arrivi in areoporto ed eventi di varia natura: nello specifico, un personale selezionato e qualificato, composto da hostess e steward, si occuperà delle chiamate taxi con un presidio apposito sul posto. Con Pronto Taxi 6645, nulla è lasciato al caso e tutto è coordinato nei dettagli, pensato ad hoc per una vasta clientela sempre in movimento e in perenne trasformazione.



Per maggiori informazioni si può scrivere a webmarketing@6645.it e settoremarketing@6645.it, chiamare lo 06/6645 oppure visitare il sito www.6645.it. La Cooperativa Prontotaxi 6645 si trova in via del Pescaccio 30, a Roma, ma può essere raggiunta anche su tutti i principali social: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 11:22