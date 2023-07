Filiera corta, alta qualità e freschezza: il latte fresco è un’eccellenza del territorio romano

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con FATTORIA LATTE SANO

Pane e latte: un binomio salutare, autentico, quotidiano. Questi prodotti artigianali accompagnano le nostre giornate fin dalla nascita, rivelando una valenza quasi ancestrale e ontologica, che è indissolubile dall'essere umano.

La garanzia di alta qualità, freschezza e di una filiera corta risulta essere particolarmente importante, soprattutto per quanto riguarda il latte e i suoi derivati, i quali richiedono controlli sanitari e specifici processi di pastorizzazione. Nel Lazio, il latte fresco locale rappresenta un'eccellenza territoriale che merita di essere incentivata e consumata, per il benessere di tutti e per un futuro migliore, che sia a chilometro zero e sostenibile. È in quest'ottica che nasce la "Filiera Latte del Lazio", che coinvolge circa 450 allevamenti, con una media di 80 capi per azienda. Tra questi, la Fattoria Latte Sano si dedica da sempre alla salvaguardia di questa Filiera, grazie al suo latte prodotto in stalle selezionate e in quantità limitata, che viene commercializzato solo nel territorio, proveniente esclusivamente dalle campagne del Lazio.



Si tratta di un latte che segue il principio di una filiera molto breve, il che lo rende più sicuro, gustoso e fresco. Da oltre settant'anni, Latte Sano porta sulle tavole italiane un prodotto genuino, che ha percorso pochissimi chilometri. Grazie ai suoi valori nutrizionali e al suo inconfondibile sapore, rappresenta un alimento prezioso per tutta la famiglia.

Il presidente dell'azienda, Marco Lorenzoni, sottolinea con orgoglio che la raccolta del latte, avviene principalmente presso allevatori locali, questo permette di garantire un controllo più diretto e incisivo sulla qualità dei conferimenti, creando inoltre un ciclo virtuoso di economia che favorisce il lavoro e lo sviluppo di tutta la filiera, garantendo al contempo un prodotto d'eccellenza per i consumatori.



Nuove referenze per ricette sempre più squisite e bilanciate

La vasta selezione di prodotti offerti da Fattoria Latte Sano include latte fresco, prodotti senza lattosio della linea "DIGEMILK®", latte ESL Alto Pastorizzato, latte UHT a lunga conservazione, prodotti biologici, panna fresca, burro, formaggi freschi, yogurt e uova. Tra le novità di particolare interesse ci sono:

La panna fresca della linea Professional, disponibile in confezioni da 1 litro, appositamente creata per professionisti come pasticceri e gelatieri. Questa panna è perfetta per la produzione e la decorazione di torte farcite, semifreddi, gelati e molto altro grazie alla sua consistenza densa e al gusto ricco e delicato.

Gli yogurt da bere "SanoYo’!", confezionati in pratiche porzioni da 200 g. Questi yogurt, leggeri e gustosi, sono disponibili in cinque varianti: Fragola, Banana, frutti di bosco, pesca e aracia, carota e limone. Non solo sapore, oltre al buon gusto, "SanoYo’!" apporta il 50% del fabbisogno giornaliero di calcio, essenziale per il benessere di ossa e denti, e contiene anche vitamina D, che favorisce l'assorbimento del calcio, e il fermento BB-12® Bifidobacterium, per la salute intestinale.

Per coloro che preferiscono il biologico, Fattoria Latte Sano propone il latte biologico intero o parzialmente scremato Alto Pastorizzato, oltre ai nuovi yogurt "Da Agricoltura Biologica", disponibili nella confezione da 2x125 g e declinati in vari gusti come Intero, Albicocca, Banana, Ciliegia, Fragola, Mirtilli e Vaniglia. Ideali per gustosi spuntini e ricette leggere e creative, come descritto nel nuovo catalogo a premi 2023-2024, che offre molte idee golose e ispirazioni

Creare sinergie per comunicare valore e qualità

Fattoria Latte Sano non è solo un’azienda produttrice la cui attività si conclude con la distribuzione e la vendita del prodotto: si tratta di una realtà viva, dinamica, creativa, attenta al target giovane da cui può trarre ispirazione e idee, che esprime i propri valori e la vicinanza alla comunità anche attraverso campagne pubblicitarie, promozioni e partnership eccellenti ed eventi dove partecipa sempre al fianco di importanti realtà locali che hanno lo scopo di promuovere l’abbinamento sport/salute e sana alimentazione (Padle e Salute, Cardiorace, etc.), oltre che ad eventi che promuovono l’attenzione alle materie prime nelle ricette sviluppate anche da parte di nomi importanti dei comparti di cucina, gelateria, pasticceria, sensibili alla valorizzazione del territorio e della filiera corta.L’eccellenza, anche in questo caso, parte proprio dalle materie prime, gourmet, utilizzate per creare il prodotto: infatti la Panna Fresca “Linea Professional” e il Latte Fresco Biologico e di Alta Qualità targati Fattoria Latte Sano sono le referenze ideali per le delizie del settore, grazie alla provenienza locale, la freschezza imbattibile, il gusto pieno e naturale, le certificazioni inerenti alla tracciabilità e alla sicurezza.



Biologico non solo nel nome

Ma cosa implica realmente il termine "biologico"? Affinché un alimento possa definirsi "biologico", è necessario seguire un ciclo di produzione lungo e attento, rispettando precise norme: servono due anni affinché un'azienda agricola possa ottenere la certificazione "Biologica", e allo stesso modo, anche le aziende che forniscono le materie prime devono essere certificate come tali.

Nello stesso ambito e con procedure certificate simili, nasce il Latte Fresco Biologico, disponibile in confezione da 1000 ml. Questo latte proviene esclusivamente da allevamenti situati nella regione Lazio e le mucche che lo producono godono di benessere certificato secondo gli standard di produzione de "Gli Allevamenti del Benessere", disciplinare garantito dall'Associazione Italiana Allevatori-A.I.A.

Inoltre, il Latte Fresco Biologico della Fattoria Latte Sano è controllato da ICEA (Organismo di controllo IT BIO 006), ed è supportato dall'AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica). La nuova confezione in cartone ecosostenibile "Carbon Neutral" utilizzata per il latte ha permesso di azzerare completamente le emissioni di CO2 generate durante il processo di confezionamento. Inoltre, le bottiglie utilizzate sono realizzate con il 50% di plastica riciclata.



Un catalogo a premi su misura del cliente

La filosofia di Fattoria Latte Sano ha come obiettivo mettere il consumatore al centro, avvicinandosi al cliente, instaurando la fedeltà e premiandolo per il suo sostegno e impegno. Come? Attraverso un esclusivo catalogo premi, che si rinnova ogni anno per essere sempre più accattivante e attento ai gusti delle persone. Il nuovo catalogo attivo dal 1° aprile 2023 è stato suddiviso in diverse categorie: Linea Latte Sano, Tessile, Tavola e cucina, Casa e Arredo, Bambini, Salute e bellezza, Tempo libero, Card e voucher. Per l'anno 2023-2024, l'azienda ha pensato a premi accessibili a tutti, facili da ottenere, grazie ad una nuova formula che consente di accumulare punti non solo con l'acquisto dei prodotti Latte Sano, ma anche facendo la spesa presso lo spaccio dell'azienda a Roma, in via della Muratella, e ritirando il premio presso uno dei magazzini aziendali a Roma, Tivoli, Terracina e Latina (ottenendo così 1 punto a persona che ritira i premi). Il catalogo offre premi, giochi, ricette, consigli e curiosità per tutta la famiglia, con l'aiuto di un amico speciale, la simpatica mucca Milketta, che guida il consumatore nella navigazione e offre spunti, idee, consigli, ricette deliziose, nonché giochi ed attività per i bambini, con una valenza educativa: infatti, Milketta rappresenta appieno la filosofia aziendale ed è attenta all'ambiente e alla raccolta differenziata, si oppone agli sprechi e promuove un'alimentazione equilibrata e sana, senza mai tralasciare la bontà.



Il catalogo presenta 140 premi di oltre 50 marche ed è facilmente reperibile nei supermercati, nei bar, negli alimentari e online sul sito ufficiale, dove è possibile conoscere tutti i premi della nuova Raccolta Punti, scaricare il pdf del Catalogo Premi e stamparlo o stampare solo le schede per la raccolta punti. Inoltre, una novità di quest'anno è la presenza presso tutti i negozi del Lazio di Decathlon e Bricofer, con cui Fattoria Latte Sano ha avviato una proficua collaborazione nel nome dello sport, del benessere e della famiglia.

Per scoprire tutti prodotti e scaricare il catalogo a premi 2023-2024 è possibile visitare il sito www.lattesano.it oppure contattare l’azienda via telefono (06/6500631) o email (info@lattesano.it).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 12:46