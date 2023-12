Diventare soci di una cooperativa tra promozioni, viaggi e vantaggi esclusivi

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con CIRCOLO BIDIERRE SOC. COOP. ARL

In Italia esistono società cooperative e circoli che promuovono attività studiate e pensate a vantaggio dei propri soci, proponendo prodotti e offerte a prezzi calmierati e vantaggiosi. Tra queste ci sono viaggi, gite e accordi commerciali con altre realtà aziendali che offrono sconti ai propri soci in virtù di una esigua quota di tesseramento, proponendo ai membri iscritti l'opportunità di partecipare a tour organizzati, eventi culturali e sociali, ma anche teatro, cinema e molto altro ancora, spesso a prezzi ridotti e vantaggiosi. Il Circolo Bidierre, operativo a Roma fin dall'inizio degli anni Novanta, si propone di aiutare i propri iscritti organizzando numerose attività che servano a impiegare al meglio il tempo libero a disposizione.



I vantaggi di essere socio

Una società cooperativa strutturata, con Consiglio di Amministrazione e Comitati Esecutivi, permette ai tesserati di ottenere numerosi vantaggi con riguardo alle attività di tutti i giorni: dalla spesa in negozi associati, agli sconti su vari servizi come asili, meccanici, palestre, studi di professionisti e percorsi di formazione. In particolare, il Circolo Bierre è da quasi trent'anni in prima linea nella promozione di numerosi eventi capaci di andare incontro ai bisogni quotidiani dei suoi iscritti. Nel corso dell'anno sono molti gli eventi proposti dalla cooperativa, tra cui viaggi a prezzi calmierati, assicurazioni e convenzioni che aiutano i soci a risparmiare, in un periodo come questo in cui anche la spesa più bassa può comunque rivelarsi molto pesante per le casse familiari.

Iniziative turistiche, ma non solo: i servizi del Circolo Bidierre

Sin dalla sua fondazione, il Circolo Bidierre si è posto l'obiettivo di andare incontro ai propri iscritti nella promozione di eventi per il tempo libero, nonché di attività collaterali, dirette ai soci e ai loro familiari e conviventi, per un proficuo impiego delle giornate. In particolare la società cooperativa promuove iniziative turistiche come soggiorni invernali o estivi in Italia e all'estero, viaggi a lungo, medio o corto raggio, ma anche gite giornaliere o weekend nelle più importanti città d'arte, personalizzate, di gruppo o individuali. Il Circolo riesce a proporre il tutto a prezzi particolarmente convenienti e prevede numerosi sconti grazie a trattamenti riservati con aziende convenzionate. Inoltre, la quota del viaggio può anche essere rateizzata da 4 e fino a 10 mesi a seconda della tipologia del tour.



La cooperativa Bidierre, inoltre, aggiunge la possibilità di usufruire di diversi vantaggi grazie alle partnership strette nel corso della sua lunga esperienza: centri sportivi, palestre, esercizi commerciali e strutture sanitarie sono infatti fruibili a costi ribassati, con alcune aziende che permettono di fruire dei propri servizi attraverso l'acquisto di buoni equiparabili a piccoli finanziamenti a tasso zero. Infine, sono previste agevolazioni per la copertura di tutti i rami assicurativi di cui un socio può avvalersi, con addebiti dei relativi premi suddivisibili in comode rate mensili. È anche possibile ricevere assistenza fiscale e legale attraverso Caf e consulenti e ricevere direttamente a domicilio tutte le documentazioni necessarie a qualsiasi pratica.



Le attività culturali e sportive

Oltre a gite e viaggi, grazie alla sottoscrizione al Circolo Bidierre si può fruire di ulteriori sconti per quanto riguarda gli abbonamenti ai teatri più celebri della città, con proposte studiate ad hoc in vista di specifici spettacoli o concerti. Visite guidate ed escursioni fanno da cornice a un lungo calendario di eventi proposti e promossi dalla cooperativa, della durata di un giorno o di un weekend. Le iniziative puntano ad andare incontro alle necessità e ai gusti di tutti gli iscritti: il Circolo dedica tre sezioni specifiche agli amanti della cultura, della fotografia e video e agli appassionati di teatro, con la presenza anche di una Compagnia composta interamente dagli associati. Non solo, tramite convenzioni vantaggiose vengono organizzati anche eventi sportivi dal calcio all'atletica, passando per sci, ciclismo, golf, nautica, tiro a volo, bowling ed escursionismo.



La società si trova a Roma, in via Eusebio Chini 22 (la sede operativa è in via Tito Omboni 10). L'iscrizione al circolo comporta il pagamento di una tessera una tantum di 25 euro, che verranno accantonati nel Capitale Sociale e restituiti in caso di cancellazione del sodalizio. L'iscrizione copre interamente tutti i membri del nucleo familiare. Per saperne di più sul Circolo Bidierre e su tutte le attività promosse e le convenzioni attive è possibile visitare il sito internet circolodbr.it o chiamare lo 06/86672927.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 17:12