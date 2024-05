Dalla crisi aziendale al fractional management: una nuova prospettiva per il successo delle aziende familiari

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con YOURGROUP SRL

Competenza, professionalità e non solo: è ciò che offre il fractional manager, nuova figura sviluppatasi negli Stati Uniti – soprattutto nel mondo delle start-up tecnologiche – e portata in Italia da YOURgroup, società fondata da Andrea Pietrini che conta nella sua squadra centinaia di professionisti specializzati in diversi settori pronti a intervenire per supportare le piccole e medie aziende nelle loro difficoltà o per sostenere le loro ambizioni di crescita. Un team di senior manager che vantano esperienza in colossi dell’economia o dell’industria, che dividono il loro lavoro tra più aziende, rendendo così le loro competenze accessibili anche a realtà che, altrimenti, non potrebbero assumere a tempo pieno una figura professionale di tale valore.



Licenziamento come opportunità: la storia di Andrea Pietrini

YOURgroup nasce dall’esperienza personale di Andrea Pietrini, manager di lunga esperienza che si ritrovò senza lavoro quando nell’azienda di cui era CFO investì una multinazionale straniera. Quel licenziamento, però, si trasformò in un’opportunità: per un dirigente della grande impresa può essere complicato riuscire a ricollocarsi sul lavoro in un’azienda di pari livello, ma le sue competenze e la sua storia professionale possono trasformarsi in una ricchezza ancora più grande per le realtà di aziende familiari, a volte anche grandi che normalmente faticano a inserire a tempo pieno nel proprio organigramma un vero top manager.



Di qui l’idea di diventare “fractional”, ovvero di offrire la propria professionalità a più aziende contemporaneamente, suddividendo tra loro i giorni di lavoro settimanale. Un’idea dimostratasi vincente, considerando l’eccezionale espansione di YOURgroup negli ultimi anni: fondata nel 2011, l’azienda conta ora circa 300 manager affiliati che si dividono in 9 aree di competenza: finanza, risorse umane, management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale e comunicazione che negli anni hanno seguito con successo migliaia di imprese.



Diventare fractional manager: una nuova sfida

Diventare un fractional manager di YOURgroup è, ovviamente, una sfida per chi ha svolto il lavoro di dirigente di alto livello in forma tradizionale, all’interno di una grande azienda: nelle piccole e medie imprese cambiano procedure, risorse e obiettivi, quindi il professionista è chiamato ad adattarsi per riuscire realmente a incidere sulla crescita dell’azienda.



Per suddividere il lavoro tra più imprese e muoversi in realtà più piccole di quelle a cui si è stati abituati nel corso di una carriera professionale servono flessibilità, capacità di adattamento e di relazione in contesti professionali nuovi. Un fractional manager, per esempio, ha tempi di azione decisamente ridotti rispetto a chi siede l’intera settimana dietro la stessa scrivania di un’unica grande azienda: deve muoversi in fretta, riuscire a passare dalle necessità di un’azienda a quelle di un’altra con velocità e dare fondo alle proprie capacità di adattamento, conservando la propria brillantezza.



Ecco perché YOURGroup opera un processo di selezione dei suoi affiliati molto severo, in maniera da offrire alle imprese top manager in grado di apportare immediatamente reali vantaggi all’azienda, entrando in empatia con l’imprenditore e i lavoratori per riuscire a incidere sulla strategia, la programmazione del lavoro e la realizzazione di progetti anche operando in maniera part-time.



Il recruiting operato da YOURGroup prevede, per esempio, diversi test dei candidati, per valutare così le doti assolutamente necessarie a inserirsi in realtà diverse da quelle da cui il senior manager proviene. Il processo interno prevede ben cinque diversi colloqui con senior partner e test psicoattitudinali sulle cosiddette “soft skills”.

Fractional manager e temporary manager opportunità per le piccole e medie aziende

Al tempo stesso, il fractional manager rappresenta una eccezionale opportunità per le piccole e medie imprese e, più in generale per aziende, anche grandi, a guida familiare. Ogni imprenditore vorrebbe avere nella sua squadra un manager di alto profilo, con competenze maturate in anni e anni di esperienza, ma inserire in azienda una figura di questo genere risulta spesso improponibile, perché fuori dal budget e dalla programmazione dell’azienda stessa.



YOURgroup è la soluzione innovativa a queste problematiche e apre alle piccole e medie aziende prospettive finora inesplorate in Italia: la possibilità di avere un top manager a disposizione per 2 o 3 giorni la settimana allarga, infatti, a dismisura le potenzialità di un’impresa, offrendole un vantaggio nei confronti della concorrenza. Come abbiamo detto, ad oggi sono migliaia le aziende che hanno scelto di essere supportate da manager affiliati a YOURgroup, ma il loro numero è in continuo aumento. Per maggiori informazioni su YOURgroup è possibile visitare il sito ufficiale yourgroup.it, la pagina https://www.yourgroup.it/scopri-yourgroup/ o scrivere all’indirizzo e-mail info@yourgroup.it.



