Cuoco a domicilio, quando la grande cucina entra in casa

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con B.I.C. ITALY

Far entrare in casa la grande cucina è oggi più semplice che mai. I servizi di cuoco a domicilio e le lezioni tenute da importanti chef rappresentano, infatti, un’opportunità unica per arricchire una serata importante, un evento aziendale, una cerimonia in famiglia, un momento di festa in compagnia o, semplicemente, per regalare (e regalarsi) una coccola e il piacere di gustare piatti di altissima qualità comodamente a casa.



Un mercato in continua evoluzione

Come rivelato da Patrizio Bonelli, pioniere nel campo e founder di Bonelli International Catering (B.I.C.): «Il nostro è un mercato in continua evoluzione e che propone sempre nuove sfide da affrontare con determinazione, competenza, ricerca e professionalità. L’obiettivo resta, ovviamente, quello di fornire ai clienti i migliori piatti possibili, assicurando in ogni condizione un risultato finale d’eccellenza».

Bonelli International Catering nasce in Olanda nel 2012 dall’esperienza trentennale in cucina del suo fondatore. Il successo arriva in pochi mesi e porta l’attività a espandersi oltre confine andando a fornire servizi di catering e cuochi a domicilio, ma anche vendita di prodotti, cucina d’asporto e lezioni in diverse città europee.

«Il lavoro svolto negli anni – spiega Bonelli – ha permesso di affinare le tecniche e soprattutto di concepire servizi personalizzati per rispondere alle istanze di una clientela esigente. I clienti possono, infatti, consultare il menù sul nostro sito, oppure proporre qualsiasi piatto. È sufficiente almeno un giorno di preavviso e, in base alle disponibilità dei prodotti di qualità, è possibile personalizzare completamente il menù, anche per proposte interamente vegetariane e vegane».

Esperienze da ricordare

Attivo dal centro al nord Italia e in diversi Paesi europei, Bonelli International Catering permette ai propri clienti di accogliere in casa chef di prestigio e assistere in diretta alla preparazione di piatti di alta cucina, dalla materia prima alla degustazione finale, per un’esperienza impossibile da dimenticare.

Mentre il cuoco a domicilio prepara i piatti prescelti è possibile prendere appunti, carpire le tecniche più particolari, fare domande o semplicemente rilassarsi. Inoltre, con un piccolo supplemento al servizio, si ha la possibilità di cucinare in contemporanea allo chef e farsi guidare dalla sua esperienza per una vera e propria lezione di cucina.

Tra i servizi proposti, Bonelli International Catering mette a disposizione la competenza e la professionalità dei propri chef per vere e proprie cooking lesson dal vivo. Adatta anche in questo caso alle più disparate esigenze, occasioni e preferenze, le lezioni (disponibili anche in pacchetti da cinque) possono anche essere seguite da remoto e, in caso di prodotti particolari, è disponibile anche il servizio di delivery con consegne in 24 ore.



Risposte per tutte le esigenze

I servizi di Bonelli International Catering, infatti, non solo consentono di approfittare della presenza di uno chef, ma anche di entrare in contatto con una realtà capace di fornire prodotti di prima qualità, biologici o classici. La proposta abbraccia la tradizionalità della cucina mediterranea, preparata con la massima cura nel trattamento e nella conservazione delle pietanze e può offrire, a chi lo gradisce, anche un piccolo servizio di degustazione vini.



Per maggiori informazioni e chiarimenti sui servizi è possibile contattare direttamente Bonelli International Catering compilando il form sul sito www.asportocucinamediterranea.it, visitare il profilo Instagram oppure via WhatsApp al 335.8194056. Dal sito è anche possibile consultare i menù e le specialità, scegliere i piatti che si vuole realizzare con gli chef e la fascia oraria più comoda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 13:11