Comprare un gioiello: niente rischi grazie alla giusta guida

Un gioiello è sempre un regalo in grado di colpire l’attenzione di chi lo riceve, che venga donato per un anniversario, un compleanno, come simbolo di ringraziamento per compiere un gesto romantico o, semplicemente che sia per sé stessi. Scegliere il gioiello giusto, però, non è facile: bisogna in primo luogo orientarsi tra metalli preziosi, gemme e marchi, non trascurando l’unicità della manifattura dei gioielli, la qualità delle gemme e non ultimo la bellezza del gioiello, che è quello che colpisce a prima vista.

In un mondo di gioiellerie che ormai si sono omologate nella loro offerta, a Roma si distingue MVS Gioielli. Rivolgersi al negozio giusto vuol dire, oltre che interfacciarsi con personale competente che sa dare i giusti consigli e guidare nell’acquisto, anche trovare una vasta gamma di gioielli per ogni esigenza.

Dove rivolgersi per trovare qualcosa di unico

Gioielli unici, trasparenza e competenza trovano la massima espressione da MVS Gioielli, attività nata nel 2015 dalla volontà di Massimo Sabatini, che in precedenza ha operato nel settore per oltre vent’anni come manager nella maison Bulgari. Quando ha deciso di dare vita a MVS Gioielli, Sabatini puntava ad unire la sua grande esperienza nel lusso con la volontà di personalizzare il proprio lavoro sulle esigenze del cliente. Propone infatti gioielli unici nel loro genere, nati da un’idea o da un disegno, e prodotti da maestri artigiani orafi che si avvalgono anche di tecnologie avanzate per dar forma a manufatti dallo stile unico e inconfondibile. L’offerta comprende anche gioielli unici acquistati presso case d’asta o fiere del settore, insieme a gioielli rivisitati e rimessi in commercio con una nuova energia. Questo è quello che si può trovare da MVS gioielli, che abbina varietà della proposta e qualità dei preziosi.

La differenza di un’ampia scelta

Come detto, il cuore dell’attività è rappresentato dalla vendita di una estesa varietà di preziosi: nelle due sedi, ma in particolare nella nuova sede di via Appia Nuova 211, è possibile acquistare di tutto, da piccoli regali in argento a gioielli di grande valore.

Dell’offerta di MVS Gioielli fanno parte anelli, orecchini, collane, bracciali con pietre preziose: diamanti, smeraldi colombiani o dello Zambia, zaffiri del Ceylon, rubini birmani o del Mozambico, tutti rigorosamente certificati dai più famosi laboratori gemmologici internazionali.

Completano la gamma di prodotti i gioielli con pietre “semipreziose”, come quarzi, topazi, acqua marina e corallo, scelti o prodotti secondo lo stile più contemporaneo e moderno.

Inoltre, da MVS si possono trovare anche pezzi vintage accuratamente selezionati dal titolare, fino a prodotti rigenerati dei marchi più prestigiosi del mondo del lusso (Bulgari, Cartier, Pomellato etc), gioielli che si possono acquistare con sconti importanti rispetto al listino. Completano l’offerta una vasta gamma di orologi di secondo polso dei migliori brand, (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet etc) perfettamente funzionanti, revisionati e venduti con garanzia sul funzionamento.





MVS Gioielli offre ai suoi clienti anche il servizio di permuta dei gioielli, oltre al servizio di compro oro, argento, gioielli, diamanti, corallo e orologi, sempre secondo una procedura di assoluta trasparenza.



Personalizzazione e servizio post-vendita

L’attività di MVS Gioielli è fortemente incentrata sulla personalizzazione dei servizi offerti ai clienti, grazie alle collaborazioni con laboratori di alta qualità.

MVS Gioielli dà forma ai desideri dei clienti realizzando gioielli personalizzati su ogni esigenza. Il servizio post vendita e riparazioni è un fiore all’occhiello dell’attività, che attraverso i suoi laboratori “rimette a nuovo” ogni gioiello e orologio.



Sicurezza

A testimoniare l’onestà e la serietà dell’attività anche la convenzione stipulata con l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Tutti i gioielli venduti dal marchio vengono accompagnati da un certificato di autenticità che riporta e garantisce le caratteristiche del gioiello, una tutela ulteriore per il cliente.

Un’elegante confezione completa l’acquisto del prezioso, per far risaltare ancora di più ogni gioiello.





Gioielli in tutta Italia con MVS

Le sedi di MVS Gioielli si trovano a Roma, in via Appia Nuova 211/E, e Via Taranto 142/B, sede dedicata all’attività di acquisto preziosi, ma il marchio vende gioielli in tutta Italia attraverso uno spedizioniere assicurato anche i clienti fuori dalla capitale, dunque, possono effettuare acquisti in maniera totalmente sicura.

Ulteriori informazioni sui servizi e i prodotti di MVS Gioielli sono disponibili sul sito web e sugli account ufficiali Facebook e Instagram.

Per contatti è possibile scrivere all’indirizzo mvsgioielli@gmail.com o telefonare ai numeri 06.45652971 e 380.3453520.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 14:32