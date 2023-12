Centri di Formazione Professionale: costruire il proprio futuro già dopo le scuole medie

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ENDO-FAP LAZIO

Riferimento assoluto nel panorama educativo contemporaneo, i Centri di Formazione Professionale giocano un ruolo cruciale nel preparare i ragazzi al mondo del lavoro una volta usciti dalle scuole medie. La loro impostazione fortemente pratica permette agli alunni di entrare in contatto diretto con le aziende del territorio, offrendo una formazione specialistica, completa e soddisfacente.



Un’offerta impreziosita e resa unica da una importante componente pratica e di esperienza sul campo, tra attività laboratoriale ed esperienze di tirocinio. Il tutto, in un rapporto continuativo con le realtà imprenditoriali locali che porta a modulare insegnamenti e piani di studio in base alle richieste del mercato, consentendo ai ragazzi di acquisire competenze attuali e pertinenti.



Endo-Fap Lazio

In questo panorama si inserisce l’attività d’eccellenza del Centro di Formazione Professionale Endo-Fap Lazio, istituzione formativa di Roma accreditata alla formazione dalla Regione Lazio con esperienza pluridecennale nei percorsi di istruzione e formazione professionale, totalmente gratuiti per gli studenti, svolti in convenzione con la P.A. (Ministero del Lavoro, Regione Lazio, Provincia di Roma) e con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE+).



Situata nello storico centro Don Orione di Monte Mario, Endo-Fap Lazio risponde principalmente alla domanda di formazione dei giovani dai 14 ai 18 anni sul territorio romano, in un contesto di pregio e con ampio e comodo parcheggio.



Formazione riconosciuta e altamente professionale



L’ente propone percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) con esame finale e rilascio della Qualifica Professionale, riconosciuta a livello nazionale e rispondente al III livello dell’European Qualifications Framework (EQF). Il titolo conseguito al termine dei tre anni di percorso scolastico è valido per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e permette di accedere alla quarta annualità, presente in sede, per il conseguimento del diploma professionale (IV livello EQF).



L’offerta formativa di Endo-Fap Lazio per l’anno 2023/2024 comprende percorsi triennali per Operatore Elettrico impianti civili, Operatore Elettrico sistemi di sicurezza e fibra ottica, Operatore del benessere acconciatura, Operatore del benessere trattamenti estetici, Operatore Informatico e Operatore meccanico per auto e moto (con modulo per gommista).



Imparare facendo



All’acquisizione di competenze trasversali ai quattro assi culturali (linguistico, storico-sociale, scientifico-tecnologico e matematico) in linea con i LEP, ogni percorso affianca lezioni di lingua inglese e materie professionalizzanti specifiche per singolo indirizzo, fondate e sviluppate attraverso la pratica in laboratorio e le più moderne tecnologie. A ciò, si aggiungono ampi periodi di formazione svolti direttamente in una delle centinaia di aziende partner e la possibilità di accedere al programma Erasmus per esperienze di tirocinio all’estero.



L’ente accoglie in sede laboratori dedicati ad ogni insegnamento e opera secondo metodologie didattiche attuali e altamente pratiche, presentando ai ragazzi compiti di realtà per imparare facendo, in aula e in laboratorio. Scendendo nel dettaglio, è sufficiente analizzare i percorsi dei diversi anni per comprendere quanto Endo-Fap Lazio riesca a porsi come punto di riferimento per la formazione professionale. Il primo anno, infatti, i ragazzi svolgono subito 25 ore di tirocinio orientativo e così a salire, passando per 180 ore di tirocinio formativo presso aziende partner il secondo anno, 210 il terzo e ben 495 su 990 il quarto.



Lo studente al centro



Al centro del progetto c’è sempre lo studente, attorno al quale viene modellata e personalizzata l’offerta didattica. Le lezioni seguono metodi di insegnamento innovativi come la Classe rovesciata che permettono la piena partecipazione dei ragazzi all’attività di apprendimento, sviluppando skill di problem solving e lavoro di squadra. Ogni alunno può contare su un servizio di tutoring e sulla personalizzazione del proprio percorso di studi, inoltre, ha a disposizione uno sportello di ascolto psicologico. Per le disabilità e la piena inclusione è prevista la presenza di un insegnante di sostegno e del servizio di assistenza specialistica.



Fondamentale, poi, risulta l’attività di orientamento e accompagnamento al lavoro svolta da Endo-Fap Lazio direttamente in sede e durante l’intero anno scolastico. I ragazzi vengono, infatti, coinvolti pienamente per monitorare il loro livello di soddisfazione, motivazioni e attitudine giusta di rapportarsi con il mondo del lavoro fin da subito. Il tutto improntato a favorire un matching ottimale con le imprese, in un’attività di aggiornamento continuo delle realtà coinvolte finalizzato al raggiungimento della massima ricaduta occupazionale.



Per maggiori informazioni sull’offerta formativa e accedere alla piattaforma per le iscrizioni di gennaio in vista dell’anno scolastico che prenderà il via da settembre 2024 è possibile visitare il sito internet www.endofaplazio.it. Sabato 13 e 20 gennaio 2024, inoltre, dalle 9 alle 12 sarà possibile visitare gli spazi e i laboratori dell’ente grazie al progetto Open day.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 15:41