Aste immobiliari, un mercato in continuo fermento

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con LUFFARELLI ASTE IMMOBILIARI S.R.L.

Per chi avesse intenzione di acquistare casa, le aste giudiziarie rappresentano un’opportunità estremamente interessante. Grazie a esse, infatti, è possibile ottenere un considerevole risparmio e una notevole offerta.



Come spiega l’Avvocato Luca Luffarelli, con oltre vent’anni di esperienza nel campo del Diritto Civile e con particolare specializzazione nell’ambito delle Esecuzioni Immobiliari ed Aste Giudiziarie, «in questo momento il mercato è molto frizzante e, contrariamente a quanto si possa credere, il Covid non ha fatto altro che movimentarlo, aprendo a nuove opportunità. Sono molte, infatti, – prosegue l’avvocato – le famiglie e i privati che si sono avvicinati al mondo delle aste immobiliari nell’ultimo periodo, riuscendo a concludere ottimi affari».

Trasparenza e risparmio

Il mercato delle aste è ricco di possibilità.

Le aste garantiscono, infatti, la massima trasparenza e mettono al riparo da spiacevoli sorprese, se affrontate con metodo e professionalità. La prima garanzia la abbiamo sul valore dell’immobile, che viene certificato tramite perizie ufficiali redatte da enti esterni incaricati dal tribunale di competenza; inoltre, tutta la documentazione relativa a ogni immobile è resa disponibile sui canali istituzionali di riferimento e presso le agenzie specializzate.



Quanto si risparmia acquistando in asta

Già dalla prima battuta d’asta troviamo come prezzo di partenza un 25% in meno rispetto al valore di stima dell’immobile per poi scendere di un ulteriore 25% ad ogni nuova data, ovvero ogni volta che va “deserta”.

Attendere il momento giusto per presentare la propria offerta permette così di giungere a importanti risparmi, che possono toccare anche il 50-60% dell’effettivo valore dell’immobile. «Molto, però, – spiega Luffarelli – dipende dalla zona e dal tipo di casa, ma possiamo dire che mediamente il risparmio si assesta attorno al 20-30%. Ovviamente, l’immobile viene aggiudicato pulito da ogni ipoteca o pignoramento».



«Questo è un buon momento per tentare la soluzione delle aste - continua l’avvocato - Si assiste, infatti, a una diminuzione di chi, specie in passato, speculava sulle aste per fare compravendita e cresce, invece, il numero di utilizzatori finali. Con la pandemia, sono in molti ad aver preferito investire in una seconda casa al mare o in montagna e quella delle aste è certamente una strada con i suoi innegabili vantaggi».



Trovare la casa dei propri sogni

«Per muoversi al meglio in questo campo è fondamentale, per prima cosa, informarsi e fare riferimento a un professionista, così da individuare l’immobile più adatto alle proprie esigenze e avere accesso a una consulenza specialistica e legale», commenta l’avvocato, che prosegue: «consultare un database delle case in asta è il primo passo per farsi un’idea di quello che propone il mercato».

Sul sito dell’agenzia di servizi e consulenza Luffarelli Aste Immobiliari srl è possibile accedere ad un database aggiornato quotidianamente che permette di consultare una vasta gamma di immobili, con schede dettagliate e suddivisione per regione e provincia.



L’avvocato Luca Luffarelli è supervisore esterno e figura di riferimento per la parte legale della Luffarelli Aste Immobiliari srl, studio di consulenza che si occupa di aste immobiliari a 360°: dalla tutela dell'immobile pignorato e del cosiddetto esecutato, all'assistenza legale per chi intende acquistare un'immobile tramite vendita giudiziaria o in pre-asta; da operazioni di saldo e stralcio, fino alla possibilità di accedere, grazie a banche convenzionate, a mutui, anche fino al 100%.



L’importanza di rivolgersi ai professionisti

«Collaborando con la Luffarelli Aste Immobiliari srl – prosegue l’avvocato – partecipo a decine di aste ogni mese e curo tutta la parte legale delle pratiche dei nostri clienti. Inoltre tutelo il debitore salvaguardando l'immobile pignorato o in procinto di essere pignorato, analizzando tutti gli aspetti tecnico-giuridici che possono essere d'aiuto per la protezione dell'immobile».



Il mondo delle aste immobiliari segue procedure molto delicate, per questo è consigliato, se non addirittura indispensabile, affidarsi a un professionista capace di approfondire ogni tematica tecnico-legale. «Ormai tutti si rivolgono a un consulente per le aste – spiega Luffarelli - Il perché è presto detto, visto che l’esperienza di un professionista risulta fondamentale per muoversi in questo ambito».

Presso la Luffarelli Aste Immobiliari è possibile fissare una consulenza gratuita e senza impegno, dove verranno illustrate tutte le caratteristiche del mondo delle aste, le modalità di partecipazione e informazioni aggiuntive sugli immobili disponibili in asta.



Per maggiori informazioni e per consultare il database degli immobili in asta è possibile visitare il sito internet www.luffarelliasteimmobiliari.it, telefonare allo 06.96430515 o inviare una mail a info@luffarelliasteimmobiliari.it. Le quattro sedi Luffarelli aste immobiliari, di Milano, Roma, Velletri e Nettuno, sono aperte dal Lunedì al Venerdì con orario continuato dalle 9 alle 19, il sabato fino alle 13.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 17:18