Argento ai massimi storici: avere una fortuna a casa e non saperlo

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con MVS GIOIELLI

La vendita dell’argento usato è divenuta al giorno d’oggi una pratica molto comune dalla quale è possibile ottenere ottimi guadagni, considerando l’attuale periodo storico in cui il valore dei metalli come oro e argento è molto alto.



Oggi, infatti, non solo l’oro ha raggiunto i suoi massimi storici, ma anche l’argento, il cui valore si è alzato in modo esponenziale. Basti pensare che con un vassoio o un piccolo servizio si possono ottenere centinaia di euro. Molti oggetti d’argento infatti pesano molto, come appunto vassoi, piatti, brocche, posate, ed è facile raggiungere un peso tale da permettere ottimi guadagni.



Ad ogni modo, quando si decide di vendere il proprio argento usato è fondamentale sapere a chi rivolgersi. Ogni cliente, infatti, deve ricevere la giusta valutazione per gli oggetti che intende vendere, e deve essere informato durante tutto lo svolgimento dell’operazione, dal peso degli oggetti, alla stima della caratura. I clienti devono assolutamente tenersi alla larga da attività poco trasparenti, che usano bilance nascoste, quotazioni fuorvianti, valutazioni confuse e poco chiare; purtroppo alcuni compro oro “strillano” sui loro siti valutazioni di realizzo molto alte, a volte superiori alla quotazione stessa dell’argento puro, con clausole nascoste nei meandri della loro offerta, che ne annullano, una volta raggiunto il punto vendita, la quotazione pubblicizzata.



MVS Gioielli, azienda di successo che si è affermata a Roma e non solo per la sua professionalità, nelle sue sedi a Via Taranto 142/B (la storica), e a Via Appia Nuova 211/E (la nuova), aiuta il cliente a conoscere gli oggetti che possiede, garantendo un servizio efficiente e trasparente.



MVS Gioielli vanta personale preparato e competente, la lunga esperienza nel settore del lusso del titolare Massimo Sabatini che ha lavorato per 23 anni nel gruppo Bulgari, e la convenzione con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, stipulata nel 2018, che rimarca la serietà dell’attività.



Come funziona la vendita dell’argento usato

Come detto, la vendita dell’argento usato è una pratica che può rivelarsi molto utile e che può portare ad ottimi guadagni. Chiunque si trovi a casa dei vecchi vassoi, posate, servizi di argenteria, accessori che non piacciono più o che magari non sa come utilizzare, può monetizzare da questi oggetti grazie alla loro vendita, in pochi semplici passaggi, soprattutto se consideriamo la quotazione dell’argento che è attualmente ai massimi storici.



Quando si decide di vendere il proprio argento usato, ci sono diverse ed importanti informazioni di cui bisogna essere a conoscenza per riuscire ad ottenere la quotazione più corretta. Bisogna prima di tutto valutare la caratura ed il peso degli oggetti. Si passa poi alla verifica della quotazione dell’argento alla borsa di Londra, punto di partenza per la valutazione dell’argento. Questi passaggi sono importanti e vanno condotti con competenza e professionalità.



Fondamentale ai fini della valutazione è verificare la caratura dell’argento che si sta vendendo, che può essere stabilita leggendo i punzoni incisi sugli oggetti o tramite test con appositi acidi reagenti. In questo modo è possibile stabilire i cosiddetti titoli dell’argento. Vi è l’argento puro, ovvero 999, dunque la massima percentuale d’argento, che si può trovare solo in forma di lingotti da investimento e in qualche particolare manufatto. Vi è l’argento 925, che caratterizza molti prodotti di gioielleria e alcuni servizi di argenteria, e che presenta un’alta percentuale di argento puro nella lega. Infine, l’argento 800, forse il più comune, con il quale sono realizzati la maggior parte dei servizi/posate di argenteria.



Conoscere il tiolo dell’argento è fondamentale per il negoziante per stabilire il valore dell’argento, poiché a partire dalla caratura si effettua la valutazione, ed è allo stesso tempo importante per il cliente per avere consapevolezza durante l’operazione di vendita.



L’argento viene poi pesato su bilancia ufficiale, rigorosamente a vista, così che i clienti possano vedere il reale peso dei propri oggetti sulla base del quale viene fatta l’offerta del commerciante. Inoltre, al cliente viene mostrata la quotazione in tempo reale dell’argento puro alla Borsa di Londra, così da essere del tutto chiari rispetto alla valutazione.



Una volta ricevuta l’offerta del commerciante, il cliente è libero di accettare o meno. Nel caso accetti viene compilato un atto di acquisto con un resoconto dettagliato dell’operazione svolta e dei dati del cliente, obbligatori per la legge antiriciclaggio, ed una ricevuta di vendita firmata dall’esercente che deve essere consegnata al cliente, compilata in modo scrupoloso riportando i parametri dell’operazione. Tra i metodi di pagamento, il limite in contanti previsto dalla legge è di 499 euro, superati i quali il pagamento può avvenire con pagamento tracciato, ovvero assegno o bonifico.



MVS Gioielli come garanzia di sicurezza e trasparenza

MVS Gioielli si è affermato come punto di riferimento a Roma per la valutazione di argento usato. Come già scritto, Il cliente ha la possibilità di vendere il proprio argento, di qualsiasi forma e peso, in modo del tutto sicuro, ricevendo un servizio assolutamente serio e professionale.



Questi passaggi vengono svolti da MVS Gioielli con la massima trasparenza e professionalità, come garantito anche dalla convenzione con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri stipulata nel 2018. Questa testimonia l’attenzione di MVS Gioielli per il rispetto di tutte le operazioni, descritte sopra durante le quali, il cliente viene informato ed istruito di quanto si sta svolgendo.



MVS gioielli è presente a Roma nella sede del compro oro e argento in Via Taranto 142/B. Inoltre, il servizio di compravendita metalli è offerto anche nella sede della gioielleria di Via Appia Nuova 211/E dove tra l’atro, è possibile oltre che la vendita diretta, permutare oro o argento con dei gioielli.

MVS gioielli è presente online con il sito compro oro e argento: www.mvsgioielli.it

MVS gioielli è presente online con il sito per la gioielleria: www.mvsgioielli.com

MVS gioielli è presente su tutti i social FB- IG-TIK TOK con il nome MVSGIOIELLI

Mail: mvsgioielli@gmail.com Tel: 0631072076 cellulare:3803453520

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 11:33