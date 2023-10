Architettura e design tornano in mostra a Cantù

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con COMUNE DI CANTù

Da venerdì 10 a domenica 19 novembre Cantù torna a ospitare l'undicesima edizione della manifestazione dedicata alla tradizione del legno, con numerosi espositori che mettono in mostra le loro produzioni e con i più grandi nomi del design del made in Italy. Quest'anno, l'evento si propone come punto di incontro tra le tradizioni artigianali canturine e il green deal europeo. Inclusione, bellezza e sostenibilità: queste le parole d’ordine per valorizzare le eccellenze manifatturiere del territorio. Le aziende locali aprono infatti le proprie porte a professionisti, operatori del settore e ai visitatori organizzando eventi e visite guidate, accreditate anche dall'Ordine degli Architetti, per mettere in mostra il sapere e le lavorazioni che portano alla trasformazione del legno in un prodotto di arredo e design.



Un viaggio spettacolare nella filiera produttiva legno-arredo

Dall'origine al prodotto finale: la lavorazione del legno fa parte della storia e della cultura di Cantù e dei suoi abitanti, un mix di tradizioni, saperi, forme e colori, e per l'undicesimo anno è il punto focale della manifestazione. Anche lungo le vie del centro, prendendo parte alla nascita del Museo Diffuso Città di Cantù - MOME - è possibile visionare l'innovativo e unico progetto che si pone l'obiettivo di mettere in mostra il saper fare degli artigiani del territorio. Durante la manifestazione sarà possibile celebrare l'arte creativa delle aziende grazie a workshop, mostre e visite guidate.

Le eccellenze artigianali in vetrina

Cantù Città del Mobile - Festival del Legno non è soltanto un appuntamento dedicato alle imprese e agli operatori del settore. La manifestazione si pone come una vera e propria vetrina delle eccellenze produttive e commerciali della Città di Cantù, nota da sempre per le sue attività manifatturiere. Una storia che unisce tradizione e innovazione grazie alla capacità di adattarsi e reinventarsi delle aziende coinvolte. Toccare con mano il processo creativo, sia dal punto di vista fisico, sia ideale, permette di scoprire e riscoprire le qualità operative delle botteghe, dove si sviluppa e continua a evolversi il know how dell'alto artigianato locale.

L'evento è un festival per tutti. Anche i più giovani posso avvicinarsi a questo mondo attraverso attività ludiche che alimentano curiosità e talento: un'occasione di divertimento e scoperta, ricca di laboratori ed esibizioni live. Un progetto dedicato allo sviluppo di MBC Museo dei Bambini Cantù promuove infatti l'incontro e l'approccio dei più piccoli con opere e oggetti di design della tradizione culturale locale, ma anche i laboratori gratuiti Arredi visionari e MontaMobili propongono attività per i bambini dai 5 anni in su, chiamandoli a interagire con gli oggetti esposti.



Gli eventi organizzati per il Festival

Le più belle location simbolo della cultura canturina, come Villa Calvi, l'ex Chiesa di Sant'Ambrogio, Eniap Factory e il Liceo Artistico Melotti, ospiteranno mostre espositive dedicate ai professionisti e ai visitatori dedicate all'artigianato, all'arredo e al design. Multisensorialità e design si focalizza sui sensi e su come essi possano influenzare i comportamenti anche all'interno della progettazione, solitamente predominata dalla vista, ma qui organizzata in sezioni dedicate al tatto, all'olfatto e all'udito: un percorso interattivo, sperimentale e sensoriale che spazia dal marketing alla produzione.



Presso Enaip Factory si dà spazio al grande designer Bruno Munari, con articoli davvero speciali. Nella ex Chiesa di Sant’Ambrogio si snoda un percorso di prodotti iconici che hanno segnato la storia del design e firmati da grandi maestri e architetti, come Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Karim Rashid, Mark Newson, Philip Starck.



Visioni per immaginare è una mostra allestita nello spazio espositivo di Corte San Rocco che tratta di ecologia e sostenibilità, tecnologia e innovazione, forma e funzione: tre scenari che uniscono oggetti, immagini e materiali per suscitare curiosità, sensazioni ed emozioni in chi le osserva, senza rinunciare alla bellezza e alla qualità coniugando il saper fare con attività a basso impatto ambientale. Sono poi in calendario spettacoli di danza, serate a tema, ma anche degustazioni: il cartellone della manifestazione riesce ad andare incontro ai gusti e alle esigenze di tutti i partecipanti.

Per avere ulteriori informazioni sugli eventi e sulle mostre in programma al Cantù Città del Mobile - Festival del Legno è possibile vistare il sito internet www.festivaldellegnocantu.it