Abbronzatura tutto l’anno: un sogno che diventa realtà

Dalla pelle candida come il latte a un’abbronzatura dorata: si è trattato di un cambiamento epocale che ha rivoluzionato i costumi della società. Era il 1923 quando Coco Chanel stravolse gli usi aristocratici del tempo e lanciò la moda della pelle “baciata” dal sole. Fu lo spartiacque che tracciò il solco tra un prima e un dopo: da lì in avanti, l’abbronzatura venne percepita come un valore estetico necessario, irrinunciabile e in grado di restituire bellezza e attrazione.La nuova tendenza, del resto, stava anche allora al passo con i dettami della medicina, secondo cui i raggi solari sono un beneficio per l‘umore e per la salute. Unica condizione: la moderazione. Per quanto consigliata, l’esposizione al sole, se prolungata, ha più di una controindicazione perché i raggi UV sono dannosi per la pelle, portano all’invecchiamento cutaneo e sono causa di eritemi e melanomi.



Come avere, quindi, un’abbronzatura prolungata nel tempo senza compromettere la nostra salute?



La risposta è BTAN, il primo brand italiano specializzato nel sunless makeup o abbronzatura spray. Fondato nel 2010 da Carlotta Niccolo, BTAN offre un innovativo servizio a domicilio per i trattamenti di spray tanning e commercializza online prodotti autoabbronzanti di nuova generazione realizzati con ingredienti naturali.



Il plus dei prodotti BTAN è però dato dalla garanzia che il risultato non diventa mai giallo-arancio grazie alla tecnologia che sta alla base del prodotto: l’effetto abbronzato si adatta automaticamente alla carnagione che incontra, senza necessità di scegliere colori o tonalità, garantendo così un effetto dorato, luminoso e personalizzato a tutti i tipi di pelle.



Più di uno shop, oltre l’e-commerce



Una semplice azienda? Assolutamente no. Piuttosto, un concept, una factory. Un laboratorio in cui vengono svolte attività di ricerca e sviluppo, corsi di formazione, analisi laboratoriali dove la tematica dell’abbronzatura viene trattata in ogni sua sfaccettatura. BTAN ha sviluppato un innovativo servizio a domicilio per il trattamento di spray tanning professionale, il “Luxury Mobile Spray Tanning Service”. È il primo marchio italiano specializzato nel sunless makeup, un vero e proprio trucco per il corpo che dura fino a 15 giorni, senza controindicazioni per la pelle.



Nello store online i prodotti diventano l’elemento sintetizzante di un processo assai strutturato. Di facilissima navigabilità, la sezione shop è molto intuitiva grazie anche al test che si può fare in home page per identificare il prodotto piu adatto alle esigenze di ognuno: INSTANT TAN o GRADUAL TAN.



La colorazione della pelle avviene grazie al DHA (dihidroxyacetone, che nei prodotti BTAN è di origine organica), una molecola estratta dalla canna da zucchero che agisce sugli strati cornei superficiali dell’epidermide, sviluppando la polimerizzazione, una reazione naturale che crea dei polimeri di aspetto brunito sullo strato più superficiale della pelle, donando un colorito simile alla vera abbronzatura, senza attivare la melanina. Il colorito scompare poi gradualmente con la normale esfoliazione cellulare, senza lasciare macchie, né colore artificiale. Il plus del prodotto BTAN è però la sua adattabilità ad ogni carnagione garantendo così un colorito molto naturale e personalizzato per ogni fototipo.



Luxury Mobile Spray Tanning Service: un servizio esclusivo



Il beneficio degli autoabbronzanti BTAN, la comodità di non muovere un passo, la professionalità di figure altamente qualificate, il miglior risultato possibile: nasce con tali premesse il “Luxury Mobile Spray Tanning Service”, un innovativo servizio a domicilio per il trattamento di abbronzatura spray professionale. Ovunque si sia ubicati – nella propria casa, nelle stanze di un hotel, in ufficio – è possibile disporre dei Professional Spray Tan Artist, operatori specializzati e certificati dalla BTAN Academy che, a domicilio, garantiscono la più efficace esperienza di spray tanning. Spose e sposi da tutto il mondo, celebrities e passerelle della moda si affidano da anni all’esperienza di Carlotta Niccolo che grazie alla sua inimitabile tecnica e ai suoi prodotti, regala un aspetto radioso nei dei momenti più importanti della vita. Il servizio a domicilio, prenotabile con servizio concierge su whatsapp, è attivo a Milano, Monza, Lecco, Pavia, Voghera e Biella. Al momento on demand per altre località, sarà presto disponibile in tutte le maggiori città italiane.



Le prospettive della BTAN Academy: dalla passione al lavoro



Eccolo, l’ennesimo servizio che svincola BTAN dalle semplici logiche commerciali e la proietta verso un concept, vero e proprio modello di business integrato e sinergico. L’azienda, infatti, ha dato vita alla BTAN Academy, prima accademia italiana specializzata nell’insegnamento dell’arte dello Spray Tanning. La volontà di Carlotta, dopo anni di studio certificato presso la Paradise Hollywood Spray Tanning Academy di Los Angeles e oltre due lustri di esperienza nel settore dello Spray Tanning, è quella di trasferire le conoscenze e le competenze, attraverso corsi di formazione che trasferiscano le nozioni idonee per avviare la propria attività nel settore dell’abbronzatura spray.



Il corso, aperto a tutti, è individuale e si divide in una parte teorica e una pratica, nel corso della quale vengono trasmesse le modalità di utilizzo del macchinario, l’aerografo, e la speciale tecnica di applicazione del prodotto sviluppata da Carlotta in questi anni.



Per tutte le info sui prodotti BTAN, effettuare acquisti o iscriversi alla BTAN Academy è possibile consultare il sito www.btan.it. La sede, dove si può su appuntamento effettuare l’inimitabile sunless makeup di BTAN e ritirare gratuitamente i prodotti ordinati online, è situata in Via Gaetano Donizetti 26, a Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 10:59