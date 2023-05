A Vitorchiano torna “Peperino in Fiore”

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ASSOCIAZIONE PRO LOCO VITORCHIANO

L’attesa manifestazione “Peperino in Fiore” si appresta a tornare ad animare le vie del centro storico di Vitorchiano. Organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le realtà locali, l’appuntamento è per il fine settimana del 2, 3 e 4 giugno: un’occasione unica per unire arte, cultura, musica, divertimento, storia, colori e sapori.



Il tesoro nascosto di Vitorchiano

Il Borgo sospeso di Vitorchiano serba un teso nascosto che lo lega intimamente allo splendido territorio in cui sorge. Parliamo del peperino, pietra magmatica unica nel suo genere, che custodisce la storia antica di questi luoghi. Una storia che l’ha vista protagonista lungo le epoche e attraverso le genti che hanno popolato le zone della Tuscia, da Vitorchiano e Soriano nel Cimino.



Dall’epoca degli Imperatori fino ai giorni nostri, il peperino è stato capace di rispondere alle esigenze del tempo, confermandosi risorsa preziosa e versatile. Il grigio scuro e la texture porosa lo rendono affascinante e, al contempo, estremamente resistente e durevole, portando il peperino a prestarsi ottimamente in architettura e a esaltarsi se impiegato nell’arte, dando vita a sculture e opere uniche.

Fin dai tempi antichi, i Romani hanno utilizzato il peperino per costruire monumenti, edifici pubblici e strutture difensive. Il Colosseo, così come Ponte Sant'Angelo a Roma e molti altri monumenti, sono esempi eloquenti del suo impiego. Una combinazione di bellezza e durata, che l’ha reso un materiale molto apprezzato dagli artisti nel corso dei secoli.

Una tradizione che resiste e rivive ogni anno

Oggi, il peperino continua a essere lavorato dagli abili artigiani locali, che con le loro competenze tramandate di generazione in generazione, lo trasformano in vere e proprie opere d'arte. Sculture e creazioni che prendono vita grazie a questa pietra unica e che, nel corso della manifestazione, invadono le strade del borgo.

L’indissolubile legame con il territorio di questa preziosa pietra ha, infatti, spinto la comunità di Vitorchiano a dedicarle una manifestazione apprezzata e imperdibile, che ogni anno attira un numero crescente di visitatori e curiosi. Se, infatti, con le sue mura e la conformazione caratteristica, il paese merita assolutamente una visita, l’appuntamento con “Peperino in Fiore” lo rende addirittura imperdibile, permettendo di entrare maggiormente in contatto con la sua anima più autentica.



“Peperino in Fiore”, il ricco programma 2023

Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le realtà locali, la manifestazione è giunta alla sua diciannovesima edizione. Le opere realizzate in peperino e ferro battuto si coniugano ai colori e ai profumi della primavera, animando il centro storico di Vitorchiano con allestimenti e composizioni floreali che valorizzano i monumenti e i caratteristici scorci del borgo, offrendo al visitatore un’atmosfera unica.

Seguendo il tema del “viaggio nel mondo”, che punta a rappresentare i cinque continenti, la manifestazione offre quest’anno l’occasione di godere di momenti musicali, laboratori didattici, mostre ed esposizioni. A ciò si aggiunge la possibilità di gustare i prodotti tipici locali. Una manifestazione che coinvolge l’intero paese e che l’anno passato ha attirato circa 25mila visitatori.



A partire dalle 8 del mattino, il ricco programma vive i suoi eventi clou nelle tre serate della manifestazione. Venerdì 2 giugno alle 21.30 il concerto gratuito del gruppo musicare Stranavoglia animerà la serata con i più grandi successi della musica italiana.

Sabato sarà la volta della sfilata di moda della Boutique Meravigliosamente Donna di Bagnaia, che presenterà i nuovi arrivi delle collezioni primavera estate 2023 attraverso lo spettacolo “Un mondo di fiori e moda”. Un viaggio intorno al mondo tra musica, danza e moda, sotto la regia e la direzione artistica di Marco Tomei.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 12:25

Domenica toccherà, infine, alla sfilata di moda “Il mondo addosso”, proposta dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado "Don Lorenzo Milani" di Vitorchiano diretti dalla prof.ssa Ornella Mei di Arte e immagine. Per maggiori informazioni sulla manifestazione e conoscere il programma completo è possibile visitare il sito internet www.reteimpresevitorchiano.it , o passare dalla pagina Facebook