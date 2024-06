A Vitorchiano la 20ª edizione di “Peperino in Fiore”

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con PRO LOCO VITORCHIANO ETS

Dal 21 al 23 giugno, il comune di Vitorchiano, nel viterbese, festeggia il peperino, la pietra che lo ha reso famoso in tutto il Mondo. Giunta alla sua 20ª edizione, dopo i successi degli anni precedenti, torna “Peperino in Fiore”. Organizzata dalla Pro Loco Vitorchiano Ets, il Comune e alcune organizzazioni locali, la manifestazione unisce ancora una volta tradizione, colori, arte, bellezza, sapori e divertimento per una tre giorni da non perdere con un tema molto particolare: il Luna Park.



Il peperino di Vitorchiano: un tesoro unico

Vitorchiano custodisce un segreto che intreccia la sua storia al magnifico territorio della Tuscia. Questo segreto è il peperino: pietra straordinaria capace di racchiudere in sé le antiche vicende che hanno contraddistinto la storia di questi luoghi. Da Vitorchiano a Soriano nel Cimino, questa apprezzata pietra di origine magmatica è stata testimone e protagonista delle vicissitudini delle genti che hanno abitato queste terre.



Sin dall'antichità, i Romani hanno saputo sfruttare al meglio le proprietà del peperino impiegandolo in monumenti straordinari come il Colosseo, Ponte Sant'Angelo e molti altri ancora. Il suo caratteristico colore grigio scuro su texture porosa lo rende esteticamente affascinante, ma si tratta di una pietra anche molto resistente e con una elevata durevolezza. Qualità che lo rendono un alleato ideale anche per dare vita a sculture e opere d'arte. E questo è vero ancora oggi, con il peperino che continua a dimostrare la sua ineguagliabile versatilità, facendosi risorsa inestimabile per il territorio e non solo.



La tradizione torna a rivivere

L’appuntamento con la 20ª edizione di “Peperino in fiore” coinvolge ancora una volta l’intero paese di Vitorchiano, che porta tra le sue vie la sapiente arte secolare dei suo artigiani locali, con opere pronte a stupire i visitatori e creare scorci unici in tutto il borgo. Sculture e creazioni in peperino che, quest’anno, saranno particolarmente allegre e “spensierate” grazie al tema del Luna Park, che caratterizzerà l’intera manifestazione.



Una tre giorni che conferma il legame di Vitorchiano e dei suoi abitanti con il territorio e con il peperino, per un evento dal grande spirito di comunità, capace di regalare bei momenti, sorpresa e ricordi a visitatori di ogni età, che potranno entrare in contatto con l’anima più autentica del paese e goderne la cornice unica, capace di affascinare con le sue mura e con la sua caratteristica conformazione.

“Peperino in fiore” 2024: un calendario ricco di appuntamenti

Il weekend di “Peperino in fiore” 2024 vedrà Vitorchiano animarsi con le esposizioni di opere d’arte in peperino, ma non solo. Ad affiancarle, sempre a tema Luna Park, ci saranno, infatti, fiori e attrazioni costruite dalla Pro Loco in collaborazione con privati e professionisti locali del mestiere. Spazio alla fantasia e al divertimento, dunque, che da venerdì 21 a domenica 23, dal mattino alla sera, renderanno la visita al borgo unica e preziosa.



Ai vivaci colori delle installazioni si uniscono scorci e luoghi perfetti per fare splendidi scatti ricordo. Lungo le vie saranno, poi, presenti modellini a tema e varie esposizioni e mostre di scultori e pittori locali. Tra queste, anche quella che raccoglie e presenta le pitture fatte dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado "Don Lorenzo Milani" di Vitorchiano diretti dalla prof.ssa Ornella Mei di Arte e immagine. Per i più piccoli, invece, sarà allestito un vero e proprio piccolo luna park, con giostre classiche che assicurano ore di divertimento e svago. Non mancheranno gli stand presso cui fare il pieno di sapore. Aperti a pranzo e a cena con menù che varia ogni giorno, permettono di mangiare anche al coperto e ricaricare le energie in vista dei tanti eventi messi in programma a partire dalle 21.30 nel corso delle tre serate.



Si parte venerdì 21 giugno con la simpatia e il mistero offerti dallo spettacolo del Mago Giovix, prestigiatore e illusionista capace di coniugare in un unico imperdibile spettacolo magia, comicità e momenti di pura poesia. Sabato 22 arriva a Vitorchiano la “Greygoose Band”, Tribute band di Cesare Cremonini che saprà far ballare e divertire chiunque con i più grandi successi dell’ex frontman dei “Lùnapop”. Il gran finale, domenica 23 porta sul palco di “Peperino in fiore” il concerto dell’apprezzato cantautore Sem Janela.



Per maggiori informazioni è possibile visitare i profili Facebook e Instagram di Pro Loco Vitorchiano e di “Peperino in fiore”, oppure contattare gli organizzatori al 347.6624233 o al 333.4048232.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 16:13