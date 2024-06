A Poggio Moiano rivive la storica Infiorata del Sacro Cuore

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ASSOCIAZIONE PROLOCO DI POGGIO MOIANO

Preservare le tradizioni e tramandarle permette di non disperdere il prezioso patrimonio culturale che rivive quotidianamente in ogni angolo del nostro Paese. In tale processo, un ruolo fondamentale è giocato dalle associazioni, le Proloco e le realtà che germogliano nei piccoli borghi e, con il loro impegno, garantiscono che la storia e il passato non vengano dimenticati.



A giugno torna l’Infiorata di Poggio Moiano

Tra queste realtà rientra senza dubbio la Proloco di Poggio Moiano, paese che sorge all’interno del Parco regionale dei Monti Lucretili sulle meravigliose colline dell’alta Sabina, in provincia di Rieti, e che, anche quest’anno, mette in calendario – dal 28 al 30 giugno – l’imperdibile Infiorata del Sacro Cuore, che nell’edizione 2023 ha portato nel borgo oltre 5.000 visitatori.



Nata in forma esclusivamente religiosa e spontanea al termine della Prima guerra mondiale e giunta alla sua 53° edizione, la manifestazione era originariamente collegata alla tradizionale festa del Corpus Domini, durante la quale la popolazione era solita cospargere di fiori il percorso della processione del SS Sacramento.



Una manifestazione che si rinnova nel rispetto della tradizione

Oggi quella tradizione risplende di nuova vita grazie all’opera dell’Associazione Turistica Proloco, che di anno in anno, ormai dal lontano 1970, perfeziona l’evento attirando turisti e curiosi da tutto il mondo. Festa principale del paese, l’Infiorata in onore del Sacro Cuore affonda le proprie radici nella tradizione popolare e religiosa e, fin dagli anni ’60 del secolo scorso ha visto formare le prime infiorate artistiche, che hanno dato il via allo spettacolo odierno con i 300 metri di tappeti floreali ad accompagnare la processione popolare al seguito del Santissimo.



Dal 2001, inoltre, accanto all’Infiorata è nato un Concorso Nazionale delle Infiorate Artistiche, che nel 2011 è divenuto Festival Nazionale delle Infiorate, allargando i confini della manifestazione a livello regionale e nazionale. A ciò, dopo il difficile periodo del Covid, si aggiunge il coinvolgimento di delegazioni d’infioratori provenienti da tutta Italia, accolti dalla rinomata ospitalità sabina e da una sapiente e straordinaria fusione tra natura, cultura, sentimento religioso, passione per l’arte e valorizzazione del territorio.



In questo modo, grazie anche alla collaborazione dell’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche - Infioritalia, partner dell’evento, pur mantenendo come obiettivo quello di legare fortemente la manifestazione alla tradizione religiosa e culturale, l’Infiorata si apre al confronto e allo scambio con altre realtà italiane con tradizioni simili. Infioritalia, inoltre, realizzerà un tappeto secco con la partecipazione degli Infioratori di Fabriano e San Gemini.



Da qui, per l’avvio di nuove attività di valorizzazione culturale e turistica dei territori, la Proloco di Poggio Moiano ha avviato collaborazioni con associazioni di Alatri (FR), Aprilia (LT), Cupramontana (AN), Giulianova (TE), Rocca S. Stefano (RM), San Salvo (CH), Vignanello (VT), Subiaco (RM), oltre alle vicine località di Oliveto Sabino (fraz. Torricella Sabina) e Ponticelli Sabino (fraz. Scandriglia).



Un programma ricco di eventi e manifestazioni

La tre giorni di eventi prende il via venerdì 28 all’imbrunire con l’avvio del lavoro di infioratura dei tappeti. A guidare le operazioni saranno i Maestri infioratori, disponibili anche a spiegare ai visitatori le diverse tecniche per la realizzazione delle opere.



Contemporaneamente, Poggio Moiano risplenderà nella “Notte Bianca dell’Infiorata”, che vedrà la partecipazione della Street Band Smilf e l’apertura fino a tarda notte delle attività commerciali. Nello stesso giorno sarà anche inaugurata la Mostra dell’Infiorata del Sacro Cuore di Poggio Moiano, quella nazionale d’Infioritalia e verrà aperto il Corner Letterario.



Sabato 29 sarà dedicato alla realizzazione e all’esposizione dei tappeti floreali. Il percorso predisposto lungo Corso Umberto I verrà impreziosito da scenografie e installazioni floreali realizzate in collaborazione con una studentessa viterbese della Nuova Accademia di Belle Arti (NABA).



Ma saranno le strade dell’intero borgo a godere di un “trattamento speciale” con esibizioni spontanee di gruppi musicali locali che, in serata, culmineranno nel grande concerto in piazza con la band “Onda Supernova”, durante il quale verranno premiati e ringraziati tutti i paesi e gli infioratori locali impegnati nella realizzazione dei tappeti floreali.



Il momento più atteso è senza dubbio la processione del Sacro Cuore che, domenica 30 giugno, attraverserà i tappeti di fiori accompagnata come da tradizione dalla storica banda musicale “Don Antonio Santini” di Poggio Moiano. In serata, al termine della processione, l’Associazione Culturale Birignao propone un numero musical-teatrale che trasporterà i visitatori tra le sigle più iconiche dei cartoni animati, dei film di animazione e delle colonne sonore del mondo dei ragazzi.



Gli organizzatori dell’evento

L’Infiorata è organizzata da Proloco di Poggio Moiano e Gruppo Infioratori Poggio Moiano (RI) in collaborazione con Infioritalia e Associazione Nazionale Città dell’Infiorata e con il contributo di visitlazio.com, Comune di Poggio Moiano e Fondazione Varrone – Cassa di risparmio di Rieti, che vede nell’Infiorata una vetrina e un volano di importante sviluppo per l’intero territorio.



Per informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito www.prolocopoggiomoiano.it o contattare Proloco di Poggio Moiano al 348.2444351 e via mail all’indirizzo prolocopoggiomoiano@gmail.com.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 10:49